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4 yaşındaki oğlunun fare zehri kattığı sütten zehirlenen anne taburcu oldu

14.01.2021 16:41 | Son Güncelleme:
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4 yaşındaki oğlunun fare zehri kattığı sütten zehirlenen anne taburcu oldu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde oyun oynarken içine fare zehri kattığı sütten içen ve zehirlenen 4 yaşındaki çocuk ve kardeşinin ardından annesi de tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi tamamlanan hamile anne Z.Y. taburcu edildi.

Anne ve karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İlçede dün Karadoruk Mahallesi'nde 4 yaşındaki M.K.Y, oyun oynarken hamile olan annesi Z.Y'nin hazırladığı süte fare zehri karıştırmış, sütten içen M.K.Y. ile iki yaşındaki kardeşi B.Y. ve annesi zehirlenmişti.

Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan anne ve çocukları ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, M.K.Y. ile kardeşi B.Y. burada yapılan tedavinin ardından taburcu edilmiş, anne Z.Y. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti.

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