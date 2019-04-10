40 bin liralık cezayı görünce hayatının şokunu yaşadı

4 yıldır her gün ticari aracıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kullanan Can Sunay, köprüden 2019 yılı Ocak ayında yapmış olduğu geçişlerin ihlalli olduğunu ve bu nedenle köprüden geçişinin yasaklandığını eline ulaşan tebligatla öğrendi. Karayolları Genel Müdürlüğü Geçiş İhlal Sorgulama sistemine girdiğinde de 2019 yılı boyunca aracına kesilmiş olan toplam cezanın 40 bin 752 olduğunu görerek, şaşkına döndü.

3 AYDIR HER SABAH GEÇİYORUM, UYARI GELMEDİ

Can Sunay, şunları söyledi:

"Aracımla ilgili Ocak 2019’da yemiş olduğum ceza, dün tebligatla postane aracılığıyla elime ulaştı. Ben 2019 yılı içinde hususi ruhsatlı aracımla birinci köprüden geçemeyeceğimi elime ulaşan bu tebligatla öğrendim. 2019 yılında yapmış olduğumuz geçişlerde bu araçla geçemeyeceğimize dair hiçbir geçiş ihlal uyarısı asla almadık. Aracın üzerinde OGS mevcut. OGS’den de hiçbir uyarı gelmedi. 3 aydır işim gereği her sabah birinci köprüyü kullanıyorum. Her sabah cihazdan paralar çekilmekte ve ben işlerimi yapmaktayım. Hiçbir tabela yok. Hiçbir ikaz, uyarı tarafıma iletilmedi. Karayolları Genel Müdürlüğü’nde incelediğimde bana bu tarihe kadar bütün geçişlerimle ilgili ihlal cezasının oluşturulduğunu gördüm. 40 bin 752 lira bana toplamda ceza görünüyor sistemde. Ve bunlardan sadece bir tanesi elime tebligat olarak ulaştı. O da 850 liralık bir ceza.”