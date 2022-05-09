40 metrelik kuyuda mahsur kalan çocuk nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı

Güney Carolina'nın Gaffney kentindeki kuyuya düşen 14 yaşındaki çocuk, dakikalar süren çalışmanın sonucunda mahsur kaldığı kuyudan kurtarıldı. Gaffney Şehri İtfaiyesi itfaiye ekipleri tarafından paylaşılan gönderide itfaiyenin olaya 19.57’de müdahale ettiği ve bir itfaiye erinin kuyuya inmesiyle çocuğun 20.24’te kurtarıldığı belirtildi.

ÖNCE SESLİ İLETİŞİME GEÇİLDİ

İtfaiye ekipleri kurtarılmadan önce kuyuda su basan ve borulara tutunan gençle sesli iletişime geçti. Yerel bir hastaneye kaldırılan genç, hayati tehlike oluşturmayan yaralar nedeniyle tedavi altına alındı. Facebook gönderisinde, itfaiye bu olayların “rutin olmadığını” söyledi. Gönderiye, “İtfaiyecilerimiz, rutin olmayan ama gerçekleşen bu senaryolar için sık sık eğitim alıyor. Ekiplerimizin gösterdiği profesyonellikten gurur duyuyoruz” notunu ekledi.



