Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 40 metrelik kuyuda mahsur kalan çocuk nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı

40 metrelik kuyuda mahsur kalan çocuk nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı

09.05.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Carolina'da 14 yaşındaki bir çocuk, 40 metrelik bir kuyuda mahsur kaldıktan sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Fox News’in haberine göre, kurtarma operasyonunun detayları sosyal medyadan paylaşıldı. Gaffney Şehri İtfaiyesi itfaiye ekiplerinin gönderisinde itfaiye personeline teşekkür notunu yayınladı.

40 metrelik kuyuda mahsur kalan çocuk nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı

Güney Carolina'nın Gaffney kentindeki kuyuya düşen 14 yaşındaki çocuk, dakikalar süren çalışmanın sonucunda mahsur kaldığı kuyudan kurtarıldı. Gaffney Şehri İtfaiyesi itfaiye ekipleri tarafından paylaşılan gönderide itfaiyenin olaya 19.57’de müdahale ettiği ve bir itfaiye erinin kuyuya inmesiyle çocuğun 20.24’te kurtarıldığı belirtildi.

2 yaşındaki oğlunu banyoda boğduktan sonra teslim oldu! “Şeytanlar onu öldürecekti”2 yaşındaki oğlunu banyoda boğduktan sonra teslim oldu! “Şeytanlar onu öldürecekti”

ÖNCE SESLİ İLETİŞİME GEÇİLDİ

İtfaiye ekipleri kurtarılmadan önce kuyuda su basan ve borulara tutunan gençle sesli iletişime geçti. Yerel bir hastaneye kaldırılan genç, hayati tehlike oluşturmayan yaralar nedeniyle tedavi altına alındı. Facebook gönderisinde, itfaiye bu olayların “rutin olmadığını” söyledi. Gönderiye, “İtfaiyecilerimiz, rutin olmayan ama gerçekleşen bu senaryolar için sık sık eğitim alıyor. Ekiplerimizin gösterdiği profesyonellikten gurur duyuyoruz” notunu ekledi.

Cinsel organını kesmeye çalışan sevgilisini bıçakladı! &quot;Ölümden son anda kurtuldum&quot;Cinsel organını kesmeye çalışan sevgilisini bıçakladı! "Ölümden son anda kurtuldum"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğlunu banyoda boğdu! “Şeytanlar onu öldürecekti”Oğlunu banyoda boğdu! “Şeytanlar onu öldürecekti”
İlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe ettiİlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe etti
Fazla kilolarını eleştirdiler! Jakuziden twerk yaptıFazla kilolarını eleştirdiler! Jakuziden twerk yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Yatak odası itirafı olay oldu! “Cinsel ilişkiden sonra..."

Yatak odası itirafı olay oldu! “Cinsel ilişkiden sonra..."

Putin'in gizli sevgilisi bir kez daha hamile kaldı!

Putin'in gizli sevgilisi bir kez daha hamile kaldı!

Dakikalar içinde tüm vücudunu sardı! Parmak uçlarını...

Dakikalar içinde tüm vücudunu sardı! Parmak uçlarını...

Neye uğradığını şaşırdı! Rus büyükelçisini bu hale getirdiler

Neye uğradığını şaşırdı! Rus büyükelçisini bu hale getirdiler

İlginizi Çekebilir

Davaya hareketleri damga vurdu! “Mimikleri güven sarstı”

Davaya hareketleri damga vurdu! “Mimikleri güven sarstı”

Kalça yarışmasını kazanmak için öyle bir şey yaptı ki...

Kalça yarışmasını kazanmak için öyle bir şey yaptı ki...

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Cem Belevi o mankenle aldatmış! Olay paylaşım

Cem Belevi o mankenle aldatmış! Olay paylaşım

Dakikalar içinde tüm vücudunu sardı! Parmak uçlarını...

Dakikalar içinde tüm vücudunu sardı! Parmak uçlarını...

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.