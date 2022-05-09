Cinsel organını kesmeye çalışan sevgilisini bıçakladı! "Ölümden son anda kurtuldum"

Avustralya’da yaşayan 44 yaşındaki Jasmine Everleigh ve sevgilisi 59 yaşındaki Samir Esbeck arasında bir tartışma başladı. Olaya yakın arkadaşı Sarkis Abboud’in de dahil olması üzerine tartışma büyüdü. Avustralyalı 7NEWS’te yer alan habere göre, 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi cinsel organının kesmek için hamle yaptığında Everleigh ona bıçakla müdahale ederek durdurdu.

İÇ ÇAMAŞIRIYLA KOŞUYORDU

Avustralya'nın Melbourne kentindeki Brunswick'teki bir apartman dairesinde gerçekleşe olayda Esbeck, hayatını kaybetti. Arkadaşları Abboud ise hastaneye giderken trajik bir şekilde öldü. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incemeler sonucunda cinayet silahıyla beraber kaçan Everleigh’i aramaya

başladı.

Güvenlik kamerası görüntülerine takılan Everleigh, gömleksiz bir şekilde iç çamaşırıyla sokaklarda koşarken görüntülendi. Ayakkabılarının ve ellerinin kan içinde olduğu belirtilen kadın tutuklandı. İfadesinde suçlamaları reddederken “Ölümden son anda kurtuldum” dedi.



