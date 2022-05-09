2 yaşındaki oğlunu banyoda boğduktan sonra teslim oldu! “Şeytanlar onu öldürecekti”

Güney Galler’de iki yaşındaki oğlu, üvey babası ve kardeşiyle birlikte yaşayan bir anne evlerinin yakınındaki bir kilisenin grubuna dahil oldu. Kendisinin şeytanla konuştuğunu ve vaftiz olmak için kiliseden yardım istediğini ifade eden anne, oğlunu korumak adına banyolarının küvetinde boğdu.

BANYO YAPTIRDIĞINI SÖYLEDİ

İki yaşındaki Reid’i banyo yaptırmak için evlerinin üst kadına çıkartan Steele, bir anda “Yukarı gelseniz iyi olur, sanırım yaptım” diyerek ailesini çağırdı. Büyükanne yukarı çıktığında ise torununun cansız bedenini havluya sararak polise haber verdi. Hastaneye kaldırılan Reid, kurtulamadı ve ertesi gün öldüğü açıklandı.

İfadesine başvurulan aile üyeleri Stelee’nin iyi bir anne olduğunu ve yaptığı şey karşısında şaşkınlık yaşadıklarını dile getirdi. Ruh Sağlığı Yasası uyarınca gözaltına alınarak akıl hastanesine sevk edilen Steele’ye psikoz ve psikotik depresyon teşhisi konuldu. Ancak akli melekelerinin yerinde olduğu tespit edilen anne yargılanmak üzere mahkemeye gönderildi.



