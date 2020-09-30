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40 sanatçı karma sergide buluştu

ADANA HABERLERİ  | 30.09.2020 15:43 | Son Güncelleme

Adana’da 40 sanatçı, "Yeşil Diyalog" (Green Dialogue) sergisinde buluştu.Cemalpaşa Mahallesi Bahar Caddesi’nde açılan Korart Gazipaşa Şubesi ve resim sergisi açılışını CHP Adana Milletvekilleri Dr.

Adana’da 40 sanatçı, "Yeşil Diyalog" (Green Dialogue) sergisinde buluştu.
Cemalpaşa Mahallesi Bahar Caddesi’nde açılan Korart Gazipaşa Şubesi ve resim sergisi açılışını CHP Adana Milletvekilleri Dr. Müzeyyen Şevkin ve Ayhan Barut ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Feyzullah Korkut gerçekleştirdi.
Korart Sanat Galerisi Koordinatörü Rahime Korkut, sanata ve sanatçıya daima ihtiyaç duyulacağını belirterek, insanlara moral-motivasyon aşılayan, farklı dünyalara kapı aralayan sanat ruhunun asla yitirilmemesi gerektiğini dile getirdi.
Sergiye katılan sanatçılar adına konuşan Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Anasanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Orçun Çadırcı ise “Galeano’nun “Yeşil Diyalog”u ağaçtan ormana uzanan bir savunu, bir varoluş, bir ağaçtan diğerine dolaşan fısıltının bir direnişe nasıl dönüştüğünün anlatısıdır” dedi.
Aynı adla kurulmuş bir karma sergi, Galeano’nun anlatısındakine benzer bir direnci kendine düstur edinmiş olduğu görünen kırk sanatçıyı bir araya getirdiğini ifade eden Çadırcı, “Anlatıda bahsi geçen, aynı ormanda bulunan ağaçların aldıkları herhangi bir darbede zehir terlemek suretiyle iletişim kurarak birbirini tehlikeden haberdar etmesiyle oluşan bir diyalog, kurgulanan sergiye esin kaynağı olmuştur” diye konuştu.
“Yeşil Diyalog” sergisi 11 Ekim 2020 gününe kadar Korart Gazipaşa Şubesi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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