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4007 TÜBİTAK Kartal’ın Gözünden Bilim Şenliği kapılarını açtı

07.06.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4007 TÜBİTAK Kartal’ın Gözünden Bilim Şenliği kapılarını açtı. 4 gün boyunca sürecek olan bilim şenliğinde AFAD simülasyon tırından çeşitli uzay gösterilerine kadar çeşitli platformlar ile ziyaretçilere bilgilendirmeler yapılıyor.

Bu yıl 6’ıncısı düzenlenen 4007 TÜBİTAK Kartal’ın Gözünden Bilim Şenliği etkinliği, Kartal’da bulunan bir alış veriş merkezinde kapılarını açtı. 32 adet Doğa Bilimleri temalı atölyenin içerisinde bulunduğu etkinlik, Kartal Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilimleri Öğretmeni Selma Taşlı tarafından hayat geçirildi. İlkokul öğrencilerine yönelik proje ile, uzay gösterilerinden AFAD’ın deprem simülasyon tırı ile doğal afetler hakkında görüntülü bilgilendirmelerin olduğu etkinlikler yapılıyor. Bugün kapılarını açan ve yoğun ilgi ile karşılanan 4007 TÜBİTAK Kartal’ın Gözünden Bilim Şenliği son gün olarak 10 Haziran’da da ziyaretçilerini ağırlayacak.

4007 TÜBİTAK Kartal’ın Gözünden Bilim Şenliği yürütücüsü olan Selma Taşlı, “4007 TÜBİTAK Kartal’ın Gözünden Bilim Şenliğimiz, 6’ıncı kez düzenledik. Daha öncekiler robotik ve kodlama üzerindeydi. Bu yıl ise doğa bilimleri temasıyla düzenliyoruz. Şenliğimizde 32 adet atölyemiz var. AFAD’ın deprem simülasyon tırı mevcut. 4 gün içerisinde yaklaşık 8 bin öğrenciyi ağırlamayı planlıyoruz. Çocuklarımızı mutlu görmek tek gayemiz” dedi.

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