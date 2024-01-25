41 İlde düzenlenen "Narkogüç-46" Operasyonlarında 201 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca 348 ekip, bin 136 personel, hava aracı ve 18 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Kayseri, Gaziantep, Konya, Ankara, Osmaniye, İzmir, Antalya, Kocaeli, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Bilecik, Mersin, İstanbul, Şanlıurfa, Muğla, Adıyaman, Balıkesir, Isparta, Kahramanmaraş, Denizli, Erzincan, Samsun, Niğde, Bolu, Diyarbakır, Hatay, Kastamonu, Kütahya, Malatya, Kırıkkale, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Elazığ, Manisa, Van, Bursa ve Ağrı olmak üzere 41 ilde "Narkogüç-46" Operasyonları düzenlendiğini açıkladı. 41 ilde düzenlenen "Narkogüç-46" Operasyonlarında 221 kilogram uyuşturucu madde ve 2 Milyon 153 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 201 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Yerlikaya paylaşımda, zehir tacirlerine karşı operasyonların karalılıkla devam edeceğini vurguladı.

