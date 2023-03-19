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  4. 41 yaşında tarih yazdı! Zlatan Ibrahimovic yine bildiğimiz gibi...

41 yaşında tarih yazdı! Zlatan Ibrahimovic yine bildiğimiz gibi...

19.03.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında Milan, deplasmanda Udinese'ye 3-1 yenildi. Milan'ın golcüsü Zlatan İbrahimovic, Serie A'da gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

41 yaşında tarih yazdı! Zlatan Ibrahimovic yine bildiğimiz gibi...
Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic

İSÇ İsveç
Yaş: 42 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Milan
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Udine kentindeki Dacia Arena'da oynanan müsabakada, üst sıralara oynayan Milan ile orta sıralardaki Udinese kozlarını paylaştı. Karşılaşmada Udinese, Milan'ı 3-1 yenerek, 3 puan aldı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri, 9. dakikada Pereyra, 45+6. dakikada Beto ve 70. dakikada Ehizibue attı.

SERIE A'DA "GOL ATAN EN YAŞLI OYUNCU" UNVANI EL DEĞİŞTİRDİ

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Konuk kırmızı-siyahlı takımın tek golünü ise 45+4. dakikada penaltıdan İbrahimovic attı. İsveçli golcü Zlatan İbrahimovic, 41 yıl 166 günlükken attığı bu golle Serie A tarihinde "gol atan en yaşlı oyuncu" unvanını da ele geçirdi.

İbrahimovic'ten önce bu unvanın sahibi bir başka Milanlı Alessandro Costacurta idi. Costacurta 41 yaş 25 günlükken, Mayıs 2007'de yine Udinese'ye karşı ve yine penaltıdan attığı golden bugüne dek bu unvanının sahibiydi.

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