Batrakov saha dışında da rekor kırdı! İnanılmaz rakam...

Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov, sahadaki performansının yanı sıra sosyal medyada da dikkatleri üzerine çekti. Sarı-kırmızılı ekibe transferinin ardından genç futbolcunun Instagram hesabındaki takipçi sayısı rekor seviyede arttı.
Galatasaray'a transfer olmadan önce Instagram'da 94 bin 400 takipçisi bulunan Batrakov, sarı-kırmızılı formayı giymeye başlamasının ardından büyük bir ilgiyle karşılaştı.
Rus futbolcunun takipçi sayısı kısa sürede 1 milyona yükseldi. Böylece Batrakov, transfer sürecinden itibaren yaklaşık 906 bin yeni takipçi kazanırken Instagram'daki kitlesini 10 kattan fazla büyüttü.
Batrakov'un sosyal medya hesaplarındaki değişim, Galatasaray taraftarlarının genç yıldıza gösterdiği ilgiyi de ortaya koydu. Rus futbolcunun yalnızca takipçi sayısında değil, hesabındaki diğer istatistiklerde de artış yaşandı.
Transfer öncesinde 57 gönderisi bulunan Batrakov'un paylaşım sayısı 70'e çıktı. Genç yıldızın takip ettiği hesapların sayısı da 481'den 547'ye yükseldi.
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