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Batrakov saha dışında da rekor kırdı! İnanılmaz rakam...

Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı formayı giymesiyle birlikte sosyal medyada da büyük bir değişim yaşadı. Genç futbolcunun Instagram hesabındaki takipçi sayısı kısa sürede 1 milyona ulaşırken, ortaya çıkan artış dikkat çekti.

Alexey Batrakov

Alexey Batrakov

RUS Rusya
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Batrakov saha dışında da rekor kırdı! İnanılmaz rakam...
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov, sahadaki performansının yanı sıra sosyal medyada da dikkatleri üzerine çekti. Sarı-kırmızılı ekibe transferinin ardından genç futbolcunun Instagram hesabındaki takipçi sayısı rekor seviyede arttı.

TAKİPÇİ SAYISI 1 MİLYONA ULAŞTI

Batrakov saha dışında da rekor kırdı! İnanılmaz rakam... 1

Galatasaray'a transfer olmadan önce Instagram'da 94 bin 400 takipçisi bulunan Batrakov, sarı-kırmızılı formayı giymeye başlamasının ardından büyük bir ilgiyle karşılaştı.

Rus futbolcunun takipçi sayısı kısa sürede 1 milyona yükseldi. Böylece Batrakov, transfer sürecinden itibaren yaklaşık 906 bin yeni takipçi kazanırken Instagram'daki kitlesini 10 kattan fazla büyüttü.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Batrakov saha dışında da rekor kırdı! İnanılmaz rakam... 2

Batrakov'un sosyal medya hesaplarındaki değişim, Galatasaray taraftarlarının genç yıldıza gösterdiği ilgiyi de ortaya koydu. Rus futbolcunun yalnızca takipçi sayısında değil, hesabındaki diğer istatistiklerde de artış yaşandı.

Transfer öncesinde 57 gönderisi bulunan Batrakov'un paylaşım sayısı 70'e çıktı. Genç yıldızın takip ettiği hesapların sayısı da 481'den 547'ye yükseldi.

Batrakov saha dışında da rekor kırdı! İnanılmaz rakam... 3

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son dakika galatasaray Aleksey Batrakov
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