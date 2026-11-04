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Kimse ne olduğunu anlamamıştı! Gerçek ortaya çıktı... Osimhen'i çıldırtan olay: Kulübeye bile şikayet etti

Galatasaray, Stuttgart karşısında kazandığı 2-0'lık galibiyetin ardından RAMS Park'ın zeminiyle ilgili eleştirilerle gündeme geldi. Okan Buruk, Ismail Jakobs ve Victor Osimhen'in de tepki gösterdiği saha şartları için milli arada bakım çalışması yapılması bekleniyor.

Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Kimse ne olduğunu anlamamıştı! Gerçek ortaya çıktı... Osimhen'i çıldırtan olay: Kulübeye bile şikayet etti
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle önemli bir başarıya imza atarken RAMS Park'ın zemini de karşılaşmanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç boyunca kötü durumda olduğu gözlenen saha zeminine sosyal medyada tepki gösterdi.

Taraftarların zemini "Patates tarlası gibi." sözleriyle eleştirmesinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolculardan da benzer açıklamalar geldi.

OKAN BURUK'TAN ZEMİN ELEŞTİRİSİ

Kimse ne olduğunu anlamamıştı! Gerçek ortaya çıktı... Osimhen i çıldırtan olay: Kulübeye bile şikayet etti 1

Stuttgart karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk, saha şartlarının iki takımın oyununu da olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Tecrübeli teknik adam, zeminin özellikle ikinci yarıdaki oyun planlarını zorlaştırdığını belirterek, "Yorulduk, saha şartları iki takımı da yordu. İyi değildi, iki takımı da etkiledi. Devre arasına 2-0 önde girdik. İkinci yarı, hem hücum geçişlerini biraz daha iyi yapabilirdik ama zemin iki takımı da etkiledi." ifadelerini kullandı.

JAKOBS DA SAHA ŞARTLARINDAN YAKINDI

Kimse ne olduğunu anlamamıştı! Gerçek ortaya çıktı... Osimhen i çıldırtan olay: Kulübeye bile şikayet etti 2

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Ismail Jakobs da maçın ardından yaptığı açıklamada zeminin kendisini ve Roland'ı zorladığını söyledi.

Jakobs, "Bence özellikle benim ve Roland açısından biraz daha zor oldu. Saha şartları çok iyi değildi bizim açısından, bizi zorladı savunmada ama iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum." sözleriyle yaşanan sıkıntıya dikkat çekti.

KULÜBEYE ŞİKAYET ETTİ

Kimse ne olduğunu anlamamıştı! Gerçek ortaya çıktı... Osimhen i çıldırtan olay: Kulübeye bile şikayet etti 3

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen de saha zemininin olumsuz koşullarından etkilenen isimler arasında yer aldı. Yıldız futbolcu, karşılaşma devam ederken yaşadığı zemin sorununu teknik heyete ve yedek kulübesine iletti.

Osimhen'in maç içerisindeki bu tepkisi, RAMS Park'ın zemin durumuna ilişkin tartışmaları daha da artırdı.

MİLLİ ARADA BAKIM ÇALIŞMASI BEKLENİYOR

Yaşanan eleştirilerin ardından Galatasaray Yönetimi'nin saha zemini konusunda harekete geçmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılıların, milli maçlar nedeniyle lige verilecek arayı fırsata çevirerek RAMS Park'ın zemininde yeniden bakım çalışması gerçekleştirmesi gündemde.

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son dakika galatasaray Osimhen
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