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43 madencinin öldüğü maden faciasında ilk duruşma başladı

25.04.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın’da geçen 14 Ekim günü 43 madencinin ölümüne 10 madencinin de yaralanmasına sebep olan maden faciasında 8’i tutuklu 23 sanığın yargılanmasına başlandı.

43 madencinin öldüğü maden faciasında ilk duruşma başladı

Mahkemede sanıklar ile ölen işçilerin yakınları kalabalık olunca Bartın Adliyesi’nin koridorları mahkeme salonuna çevrildi.

TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında geçen 14 Ekim günü saat 18.15 sıralarında patlama meydana geldi. Maden faciasında 42 işçi yaşamını yitirdi 11 işçi de yaralandı. İşçilerden Ayhan Akgül ise 173 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylelikle hayatını kaybeden işçilerin sayısı 43’e yükseldi.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu sanıklar müessese müdürü Cihat Özdemir, müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca, işletme müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında 42 kez "muhtemel kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıldan bin 50 yıla kadar, 4 kez "muhtemel kastla yaralama" suçundan da toplam 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer kartiyelerden sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ile İbrahim Hakan Mengeş; emniyet mühendisi Şahan Kahraman hakkında da "şuurlu taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Tarafların kalabalık olması sebebiyle mahkeme salonu yetersiz kalınca Bartın Adliyesi’nin koridoru mahkeme salonuna çevrildi. 8’i tutuklu 23 sanık geniş güvenlik önlemleri altında Bartın Adliyesi’ne getirildi. Hayatını kaybeden işçilerin yakınları sanıkların getirilmesi sırasında tepki gösterdi. Kimlik kontrollerinin ardından iddianame özetinin okunmasıyla duruşmaya başlandı.

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İkindi
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