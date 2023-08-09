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43 mezarlıkta Osmanlı dönemine ait mezar taşları incelendi

09.08.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pamukkale Üniversitesi (PAü) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Çal ilçesi genelindeki 43 mezarlıkta Osmanlı dönemine ait mezar taşlarıyla ilgili yüzey araştırması yaptı.

43 mezarlıkta Osmanlı dönemine ait mezar taşları incelendi

Çalışmada Osmanlı dönemine ait 2500 mezar taşı incelenerek, kayıt altına alındı.

Çal’ın tarih ve kültürel hayatına ışık tutacak çalışma, PAÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Beyazıt ve 8 kişilik ekibiyle yürütülüyor. Ekip, 3 hafta içinde 43 mezarlıkta 2 bin 500 Osmanlı dönemine ait mezar taşı tespit etti. Mezar taşları okundu ve hepsi de kayıt altına alındı. Sonuçlar kitap haline getirilecek ve yöre insanı atalarına ait mezarları bulmuş olacak.

“İNSANLAR, ATALARININ MEZARLARINI BULABİLECEK”

PAÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Beyazıt, yaptıkları bilimsel çalışmaya katkıda bulunan yerel yöneticiler ve yöre halkına teşekkür etti. Beyazıt, bu yıl Çameli ilçesinde de Osmanlı dönemine ait bin mezar taşını kayıt altına aldıklarını söyleyerek, “İncelediğimiz mezar taşlarının kime ait olduğunu belirledik. Bu çalışma kitap haline getirilecek. Günümüz gençleri, 5-6 kuşak öncesi atalarının mezarlarını bulabilecek. Mezar taşları sadece insanların kimliğini değil, o dönemin sosyal-kültürel hayatını da anlatıyor. Dini inançlarını tespit ediyoruz. Osmanlı Türkçesini hatırlıyor, Türkçe’nin ne kadar zengin dil olduğunu görüyoruz. Çal’da 2 bin 500 Çallı’nın mezar taşını kayıt altına aldık. Çok verimli bir çalışma oldu” diye konuştu.

PAÜ ekibinin Çal mezarlıklarındaki çalışmasının bu hafta sonu tamamlanacağı kaydedildi.

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