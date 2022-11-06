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44. İstanbul Maratonu'nda parkur rekoru kırıldı!

06.11.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve "Elite Label" kategoride yer alan maraton, 44. kez gerçekleştirilirken, koşuyu erkeklerde Robert Kimkemboi rekor kırarak kazandı.

44. İstanbul Maratonu'nda parkur rekoru kırıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, N Kolay'ın isim sponsorluğundaki 44. İstanbul Maratonu koşuldu.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "Elite Label" kategorisinde yer verilen maraton, 44. kez gerçekleştirildi.

Maraton, Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başladı. Maratonun startını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur verdi.

2022 İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Robert Kimkemboi kazandı. Kenyalı atlet 2:09:37 ile parkur rekoru kırdı.

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

N Kolay 44. İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı. Organizasyon için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 06.00'dan itibaren araç trafiğine kapatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar, saat 12.30'dan itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılacak.

ÖDÜLLER

N Kolay 44. İstanbul Maratonu'nda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 20'şer bin dolar para ödülü verilecek. Maratonda ikinci olanlar 10 bin, üçüncüler de 6 bin dolar ödül alacak. Türklerde ise maratonu birinci bitirenler 30 bin lira, ikinciler 15 bin lira, üçüncüler de 5 bin lira N Kolay özel ödülünün sahibi olacak.

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