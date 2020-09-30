44 okula temiz belgesi

Malatya’da 44 okula Okulum Temiz Belgesi törenle verildi.

Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda düzenlenen "Okulum Temiz Belgesi" töreninde ilk olarak Milli Eğitim İl Müdürlüğü İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği birimi tarafından hazırlanan tanıtım videosu izlendi. Programda, video gösteriminin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Behçet Bakır konuşma yaparak, okulları tebrik ettiler. İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, konuşmasında belgenin önemine temas ederek, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle, Türkiye’de Mart ayından bu yana kapalı olan okulların açılması için Milli Eğitim Bakanlığı ve TSE arasında yapılan protokol kapsamında eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme kılavuzu doğrultusunda okullarımıza Okulum Temiz Belgesi verilmektedir” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay’ın okul müdürlerine belgelerini takdim etmesiyle program sona erdi.

