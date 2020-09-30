YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. 44 okula temiz belgesi

44 okula temiz belgesi

MALATYA HABERLERİ  | 30.09.2020 12:38 | Son Güncelleme

Malatya’da 44 okula Okulum Temiz Belgesi törenle verildi.Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda düzenlenen "Okulum Temiz Belgesi" töreninde ilk olarak Milli Eğitim İl Müdürlüğü İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği birimi tarafından hazırlanan tanıtım videosu izlendi.

Malatya’da 44 okula Okulum Temiz Belgesi törenle verildi.
Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda düzenlenen "Okulum Temiz Belgesi" töreninde ilk olarak Milli Eğitim İl Müdürlüğü İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği birimi tarafından hazırlanan tanıtım videosu izlendi. Programda, video gösteriminin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Behçet Bakır konuşma yaparak, okulları tebrik ettiler. İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, konuşmasında belgenin önemine temas ederek, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle, Türkiye’de Mart ayından bu yana kapalı olan okulların açılması için Milli Eğitim Bakanlığı ve TSE arasında yapılan protokol kapsamında eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme kılavuzu doğrultusunda okullarımıza Okulum Temiz Belgesi verilmektedir” ifadelerini kullandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay’ın okul müdürlerine belgelerini takdim etmesiyle program sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı! Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı!
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Görme kusurları tarih oluyor
Görme kusurları tarih oluyor

Malatya Namaz Vakitleri 30 Eylül Çarşamba

İmsak
04:54
Sabah
06:15
Öğle
12:22
İkindi
15:41
Akşam
18:19
Yatsı
19:35

Malatya Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Çarşamba

Derman Eczanesi
Merkez
Dörtyol Eczanesi
Merkez
İstasyon Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Malatya Büyük Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Kaya Covid-19’a yenildi
Kaya Covid-19’a yenildi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Arguvan'a Diş Hekimi Görevlendirildi
Arguvan'a Diş Hekimi Görevlendirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.