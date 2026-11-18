İngiliz sunucu ve televizyon yıldızı Maya Jama şu sıralar gündemden düşmüyor. Love Island sunuculuğunu bırakan Jama, Netflix ile yaptığı milyon sterlinlik küresel anlaşmayla da kariyerinde yeni bir döneme girdi.

Maya Jama'nın adı son dönemde James Bond serisiyle ilgili iddialarla da gündeme geliyor. Robert Pattinson'ın yeni 007 olarak seçilmesinin ardından, Jama'nın yeni Bond filminde Bond kızı rolünü üstlenebileceği öne sürülüyor.

TRANSPARAN SEÇİMİYLE OLAY OLDU

Maya Jama son olarak GQ Men of the Year Ödülleri'nde tercih ettiği iddialı kıyafetle geceye damga vurdu. Love Island programının eski sunucusu Jama, transparan ve dantel detaylı elbisesiyle cesur bir görünüm sergiledi.



Vücut hatlarını ön plana çıkaran kıyafetiyle objektiflere poz veren 32 yaşındaki Jama, kırmızı halıda bütün bakışları üzerine çekti.