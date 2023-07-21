44 yaşındaki Mine Tugay “Niye yaşlanmıyorsun” diyen takipçisine bakın ne yanıt verdi!

Duru güzelliği ve oyunculuğu ile çok konuşulan Mine Tugay sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Birçok başarılı dizide rol alan Tugay son paylaşımına gelen bir yoruma verdiği yanıtla gündem oldu.

Havuz başında poz veren Tugay bir takipçisinin "Abla niye yaşlanmıyorsun" yorumuna "Yaş alıyorum" yanıtını verdi. Ünlü ismin yanıtına kısa sürede beğeni yağdı.

Ünlü ismin paylaşımını beğenenler arasında Yalı Çapkını dizisinde beraber rol aldığı Beril Pozam da yer aldı.

1998 yılında başlayan oyunculuk kariyerine sayısız proje sığdıran yıldız, Medcezir ve Zalim İstanbul dizilerinde boy göstermişti.

Gülümse Kaderine dizisinin erken final yapması ardından bir süre dinlenmeye çekilen Mine Tugay en son Yalı Çapkını dizisinde rol aldı.

Sık sık iddialı karelerle gündemde yer alan Mine Tugay'ın Instagram'da 4 milyonu aşkın takipçisi mevcut.



