Ruhi Çenet’in ‘Hasidik Yahudiler’ belgeseli tartışma yarattı! Açıklama gecikmedi

Türk içerik üreticisi Ruhi Çenet’in New York’ta yaşayan Hasidik Yahudi topluluğunu mercek altına aldığı yeni belgeseli, yayınlandığı günden bu yana geniş yankı uyandırdı.

26 Ağustos’ta YouTube’da izleyiciyle buluşan yaklaşık 40 dakikalık “America’s Most Secretive Jewish Community: Hasidic Jews (48 Hours Inside)” adlı yapım, kısa sürede 50 milyon izlenmeye ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. Belgesel, Türkiye’nin yanı sıra ABD’de de gündem oldu.

Çenet’in belgeseli, Hasidik toplulukların dini kuralları, aile yapıları, eğitim anlayışları ve teknolojiyle ilişkilerinin yanı sıra kamu desteklerinden yararlanma biçimleri nedeniyle de ABD’de tartışma konusu oldu. Tartışmalar sürerken Ruhi Çenet, belgeselin çekim sürecine ilişkin X hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.



Ruhi Çenet'in açıklaması şöyle:

'Belgeselini çektiğimiz Hasidik Yahudiler, Chabad-Lubavitch topluluğudur ve ileri düzeyde Siyonisttir.



İsrail yanlısı bu Hasidik Yahudiler, bizim başlangıçta yalnızca kültürel ve yüzeysel bir video çekeceğimizi düşündü. Drew Binsky tarzında; gündelik yaşamı, gelenekleri ve kültürel farklılıkları anlatan daha hafif bir içerik bekliyorlardı.

Kanalımızın popülerliği de, onların bizim çekim talebimize ılımlı yaklaşmasına neden oldu. Üstelik bu konuyu ilk kez biz çekmiyorduk. Daha önce Tyler Oliveira ve Tommy G gibi içerik üreticileri de benzer videolar hazırlamıştı.

Fakat çekimler ilerledikçe, konunun yalnızca kültürden ibaret olmadığını fark ettik. Aldıkları çeşitli destekleri, İsrail’le kurdukları tarihsel ve ideolojik bağları ve Kudüs’e dair siyasi-dini yaklaşımlarını da keşfettik ve belgeselimizde bunları size aktarmaya çalıştık.

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