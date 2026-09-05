Sibel Can ile Emir Sarıgül evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

Sibel Can, bir süredir kendisinden 11 yaş küçük iş insanı Emir Sarıgül ile yaşadığı birliktelikle magazin gündeminde yer alıyor. Çiftin ilişkisi devam ederken, Sarıgül’ün babası Mustafa Sarıgül’ün geçmişte bu aşka sıcak bakmadığı öne sürülmüştü.

Ancak son dönemde bu tutumun değiştiği ve Mustafa Sarıgül’ün oğlunun ilişkisini desteklediği iddia edildi.

Gözlerden uzak bir birliktelik sürdüren Sibel Can ve Emir Sarıgül hakkında evlilik söylentileri de yeniden gündeme geldi.



MagazinBurada'nın haberine göre; Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün nikah tarihi ortaya çıktı. İddialara göre ünlü çift 17 Eylül'de nikah masasına oturacak.



Konuya ilişkin daha önce açıklama yapan Ece Erken, “Sarıgül ailesinden öğrendiğimi net bir dille söylüyorum. Sibel Can ve Emir Sarıgül yaz aylarında Miami'de evlenecekler” ifadelerini kullanarak çiftin evleneceğini öne sürmüştü.