44 yıl sonra aynı sona... Milli takımda korkutan tablo: Sadece 3 maç kaldı

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika'yı konuk eden A Milli Futbol Takımı, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Ay-Yıldızlılar, üst üste oynadığı beşinci resmi karşılaşmayı da kaybederek tarihinin en kötü serilerinden birini yaşamaya başladı.

Milliler, bu yenilgiyle birlikte 44 yıl önce yaşanan olumsuz tabloyu yeniden gündeme getirdi. A Milli Takım, en son 1980-1982 yılları arasında art arda beşten fazla resmi maçta mağlup olmuştu.

1982'DE ÜST ÜSTE 8 MAĞLUBİYET

A Milli Takım, 1980-1982 döneminde tam sekiz maçlık bir yenilgi serisi yaşamıştı. 1982 Dünya Kupası Elemeleri'nde başlayan bu kötü süreçte milliler; Galler'e 4-0 ve 1-0, Çekoslovakya'ya 2-0 ve 3-0, İzlanda'ya 3-0, Sovyetler Birliği'ne ise iki kez 4-0 ve 3-0'lık skorlarla mağlup olmuştu.

Bu serinin ardından Macaristan ile oynanan hazırlık karşılaşmasından da 5-0'lık yenilgiyle ayrılan milliler, kötü gidişata 27 Aralık 1982'de son verdi. Arnavutluk karşısında alınan 1-0'lık galibiyet, uzun süren mağlubiyet serisini bitirdi.

SON 5 MAÇTA İTALYA, BELÇİKA VE FRANSA ENGELİ

A Milli Futbol Takımı'nın günümüzde yaşadığı yenilgi serisinde ise İtalya ve Belçika ikişer kez, Fransa da bir kez millileri mağlup etti.

Belçika karşısında alınan son yenilgiyle birlikte beş maça ulaşan seri, 1982'den bu yana yaşanan en dikkat çekici mağlubiyet dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti.