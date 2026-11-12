Sergen Yalçın'dan mağlubiyet itirafı! "Uzun zamandır devam eden bir sorun"

A Milli Takım'ın Belçika'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından konuşan Sergen Yalçın, hem oyunu değerlendirdi hem de Arda Güler hakkında önemli ifadeler kullandı. Deneyimli teknik adam, Kevin De Bruyne'nin genç yıldızla ilgili yorumlarına da yanıt verdi.

"OYUNU KURTARABİLİRDİK, PUAN DA ALABİLİRDİK"

Karşılaşmayı değerlendiren Sergen Yalçın, takımının mücadele gücünden memnun olduğunu ancak oyunun bazı bölümlerinde kontrolü rakibe bıraktıklarını söyledi.

Yalçın, "Kaybetmek istemiyorduk. İyi konsantreydik, iyi hazırlandık. Oyunun tamamında çocuklar iyi mücadele ettiler. Seviye maçları yüksek seviyede oluyor. Bu grupta çok sert takımlarla oynuyorsunuz." dedi.

Oyun planlarına da değinen deneyimli teknik adam, "Sistemi yere indirmek üzerine kurmuştuk. Ayağı iyi oyuncularımız var. Oyun başında dar alan presiyle başladık, 15-20 dakika sonuç vermedi. Kontrol bizdeydi, golü bulduk. 30-45 arası oyunu rakibe verdik. Rakibe verdiğimiz dakikalarda, iyi takımla oynuyoruz tabii, buldukları pozisyonları gole çevirdiler. Savunma zaafiyeti milli takımda görülen bir şey uzun zamandır. Çok net pozisyonlarımız var maçta. Oyunu kurtarabilirdik, puan da alabilirdik." ifadelerini kullandı.

"ARDA MÜKEMMEL BİR GOL ATTI"

Arda Güler'in performansını öven Sergen Yalçın, Oğuz Aydın tercihiyle ilgili de açıklama yaptı.

Yalçın, "Arda mükemmel bir gol attı. Kendi kalitesine yakışır bir oyun oynadı. Oğuz tercihine gelince... Zeki'yi 90 dakika kullanamazdık. Orada oynayan oyuncu en iyi oyuncusu Belçika'nın, Belçika galibiyetinin mimarlarındandı. Oğuz çabuk, güçlü, daha mücadeleci, daha sağlam durur dedim. Oğuz'dan memnunum. Gayet iyi oynadı aldığı süre içinde." diye konuştu.

"ÇOK İYİ YERLERE GELECEĞİZ, BİRAZ ZAMAN LAZIM"

Takımın henüz istediği fiziksel seviyede olmadığını belirten Yalçın, oyuncularına güvendiğini ve zamana ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Deneyimli teknik adam, "Takımımız gerçekten çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Bugün iki karşılaşmada eksik oyuncularımız var, sakatlıktan yeni dönmüş fiziksel olarak yüzde yüz hazır olmayanlar var. Onun sıkıntısını yaşadık. Çok daha farklı olabilirdi. Bugünkü maçta biraz ayrıntılarda boğulduk. Çok net pozisyonlarımız var, şanssızlığımız da var." dedi.

Takımdaki arkadaşlık ortamına dikkat çeken Yalçın, "Çok güzel bir arkadaşlık ortamı var içeride. Çocuklar pırlanta gibi. Kolej takımı havası var. Ufak tefek sorunlar var. Daha çok erken, 2 günlük antrenmanla çıktık bu maça. 3 gün sonra çok zor bir maç daha var. En üst seviyede maçlar bunlar. Belçika çok hareketli oynayan bir takım. Belli bölümlerde bu hareketliliğe cevap veremedik. Bunda oyuncularımızın bazılarının fiziksel olarak yüzde yüz hazır olmamasının da payı var. Mücadele, istek çok iyiydi. Çok iyi yerlere geleceğiz. Biraz zaman lazım, düzelteceğiz." ifadelerini kullandı.

"KOLAY GOL YEME SORUNU UZUN ZAMANDIR VAR"

Milli takımın savunma zaaflarına ilişkin değerlendirmede bulunan Sergen Yalçın, bu sorunun yeni olmadığını belirterek takım savunmasının önemine vurgu yaptı.

Yalçın, "Kolay gol yeme baya bir zamandır var. Oyuncularla da bunu konuştuk. Savunma, sadece savunma oyuncuları tarafından yapılmıyor. Bu seviyelerde bunu çok iyi yapmak lazım. Bu müsabakalarda bunlar oluyor. Futbolda hata olmadan gol olmuyor. Oyuncularım hata yapabilir, bu çok normal. Bunu düzeltecek zaman olduğunda düzelteceğiz." şeklinde konuştu.

Oyuncularının performansından memnun olduğunu da sözlerine ekleyen Yalçın, "Ben bugün oyuncuların her şeyinden memnunum. Kaybedilmiş bir maç ama pozitif bakmak istiyoruz, bundan sonraki süreçlerde bize çok şey kazandıracak bir maç da olabilir. Bunu zamanla göreceğiz." dedi.

DE BRUYNE'NİN ARDA GÜLER SÖZLERİNE YANIT VERDİ

Belçika'nın yıldızı Kevin De Bruyne, karşılaşmanın ardından Arda Güler'in Türkiye'de çok fazla sorumluluk üstlendiğini ve diğer futbolcuların da daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söylemişti. Sergen Yalçın'a bu değerlendirmeye katılıp katılmadığı soruldu.

Arda Güler'in takımın en önemli oyuncularından biri olduğunu belirten Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Arda takımımızın en önemli oyuncusu. Merkezde, tüm atakları yönlendiren, özellikle hücumsal pozisyonda birçok şeyi çözen, çok değerli bir oyuncu. Onun yapacakları çok önemli ama diğer oyuncuların da onunla beraber çözümlemede yardımcı olması lazım. Arda alacağı sorumluluğu alıyor zaten. Bugünkü oyunundan çok memnunuz."

Milli takımda bazı oyuncuların fiziksel durumuna da değinen Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bazı oyuncularda sakatlık problemi var, hazır değil bazı oyuncular yüzde yüz. Bir milli takım, bir grup var. Yüzde 80'ini zaten çağırıyoruz. Arda'nın omuzlarında zaten büyük bir yük olacak, çünkü takımın en iyi oyuncusu."