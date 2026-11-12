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De Bruyne Türkiye'nin zayıf noktasını gördü! "Tüm sorumluluk Arda Güler'in üzerinde"

A Milli Takım'ın Belçika'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Arda Güler, attığı frikik golüyle yine ön plana çıktı. Belçika'nın yıldız ismi Kevin De Bruyne ise maçın ardından genç futbolcunun üzerindeki baskıya dikkat çekerek diğer milli oyunculara önemli bir mesaj verdi.

Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne

BEL Belçika
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Napoli
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De Bruyne Türkiye'nin zayıf noktasını gördü! "Tüm sorumluluk Arda Güler'in üzerinde"
Burak Kavuncu

Kevin De Bruyne, Belçika karşılaşmasında A Milli Takım'ı ve oyuncularımızı yakından gözlemledi. Belçikalı yıldız, millilerin oyununda Arda Güler'in üstlendiği büyük sorumluluğa dikkat çekerken diğer futbolcuların da devreye girmesi gerektiğini söyledi.

"TÜM SORUMLULUK ARDA'NIN ÜZERİNDE"

De Bruyne Türkiye nin zayıf noktasını gördü! "Tüm sorumluluk Arda Güler in üzerinde" 1

Kevin De Bruyne, Türkiye'nin hücum organizasyonlarında Arda Güler'e büyük sorumluluk yüklendiğini belirtti. Belçikalı yıldız, genç futbolcunun performansına övgüler yağdırırken diğer oyuncuların da daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

De Bruyne, "Doğru zamanda doğru yerdeydim, goller attım. Arda Güler muhteşem bir futbolcu. Türkiye'de gözümüz hep onun üzerindeydi. Diğer takım arkadaşları daha fazla sorumluluk almalı. Çünkü bütün sorumluluk Arda'nın üzerindeydi. Biz de planımızı ona göre yaptık. Arda Güler, dünyanın en iyi kulüplerinden birinde ve dünyanın en iyi futbolcularından biri." ifadelerini kullandı.

"DİĞER OYUNCULAR DAHA FAZLA SORUMLULUK ALMALI"

De Bruyne Türkiye nin zayıf noktasını gördü! "Tüm sorumluluk Arda Güler in üzerinde" 2

Arda Güler'in genç yaşına rağmen Türkiye'de çok büyük bir beklentinin merkezinde olduğunu vurgulayan De Bruyne, takım arkadaşlarının bu yükü paylaşması gerektiğini dile getirdi.

Belçikalı yıldız, "Sanırım Türkiye için neredeyse her şeyi tek başına Arda Güler yapıyor. Onun açısından bunun kolay olduğunu düşünmüyorum çünkü birçok kişi sadece onu izliyor. Ancak Türkiye'nin iyi bir takıma sahip olduğunu düşünüyorum. Diğer oyuncular da biraz daha fazla sorumluluk alırsa çok daha iyi olur." dedi.

"ARDA'NIN ÜZERİNDEKİ BASKIYI AZALTMALILAR"

De Bruyne Türkiye nin zayıf noktasını gördü! "Tüm sorumluluk Arda Güler in üzerinde" 3

Arda Güler'in yeteneğine ve geleceğine de değinen Kevin De Bruyne, genç yıldızın üzerindeki baskının takım içinde paylaşılması gerektiğini belirtti.

De Bruyne, "Herkesin gözü onun üzerinde olacak, bunu biliyoruz. Eğer diğer oyuncular da onun üzerindeki baskıyı biraz olsun azaltabilirse, sorumluluğu başka oyunculara da dağıtabilirler. O, dünyanın en iyi kulüplerinden birinde oynayan inanılmaz yetenekli bir futbolcu. Üstelik çok genç. Kendi oyununu sergilemeye devam edecektir. Ancak diğer oyuncuların da bu konuda biraz daha fazla sorumluluk alması gerektiğini düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

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Belçika Türkiye Kevin De Bruyne Arda Güler UEFA Uluslar Ligi
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