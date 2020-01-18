44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da

İlk olarak 1976’da suya indirilen, 37 yıl boyunca şehir hatlarında hizmet ettikten sonra emekliye ayrılan ve şimdi de tekrar İstanbullularla buluşan eski ismiyle Şehit Adem Yavuz vapuru, Türk turizmine katkı için İstanbul Boğazı’nda gezi turlarına başladı.

Haliç Tersanesi’nde 1976 yılında motorlu yolcu vapuru olarak yapılan 58.2 metre uzunluğunda 19.6 metre genişliğindeki her biri 750 beygir gücünde 2 dizel motoru bulanan 456 grostonluk vapura, 1974’te Kıbrıs’ta gazetecilik yaparken, Rumlar tarafından yaralı esir alındıktan sonra şehit edilen gazeteci Adem Yavuz’un adı verildi. Bir süre sonra ise ‘Le Vapeur Magique’ ismini aldı. İstanbul’da 40 yıl hizmet verdikten sonra emekliye ayrılan ve “Vapur Turnesi” ismiyle Türkiye’nin ilk yüzen mağazası olan ’Şehit Adem Yavuz Vapuru’ Türk turizmine ve iş dünyasına hizmet vermek amacıyla İstanbul Boğaz’ın gezi turlarına başladı.

Hem limanda hem de Boğaziçi’nde seyahat hizmeti verebilecek

Le Vapeur Magique aynı zamanda yüzen bir etkinlik mekânı olarak da kullanılacak. İstanbul’da deniz üzerinde farklı bir deneyim yaşamak isteyenleri ağırlayacak vapurda, gençler ve öğrenciler için bilimsel temelleri anlatılan atölyelerde sihirbazların sırları paylaşılacak; caz konserleri, söyleşiler, imza günleri düzenlenecek. Müşterilerine hizmet vermeye başlayan vapurda yapılan çalışmalar hala devam ediyor. Çalışmaların tümünün 3 ay içerisinde bitmesi bekleniyor.

Sarayburnu’nda demirleyen ’Şehit Adem Yavuz Vapuru’ özel iş toplantıları için standartların üzerinde dekor ve teknik donanıma sahip 45 kişilik toplantı salonu ve bahar-yaz aylarında kullanabilecek 150 kişilik teras alanı da bulunuyor. Tüm gün yemek ve içecek servisine açık olan toplantı salonu, özel davet ve sunumlarda kullanılabilir durumda hazır tutulacak. Le Vapeur Magique iş dünyasına, hem limanda hem de Boğaziçi’nde seyahat hizmeti verebilecek.