45 kilo veren Adele: Size sadece yarımı getirebildim

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, uzun zaman sonra bir televizyon programıyla hayranlarının karşısına çıktı.

32 yaşındaki İngiliz şarkıcı, ünlü skeç programı Saturday Night Live’a katıldı. Programın sunuculuğunu üstlenen Adele, hem şarkı söyledi hem de skeçlerde yer aldı.

"SİZE SADECE YARIMI GETİREBİLDİM"

Son dönemde sıklıkla verdiği kilolarla gündeme gelen Adele, programda kilo vermesiyle ilgili esprili bir konuşma yaparak, “Beni son görüşünüzden beri çok çok farklı olduğumu biliyorum. Ama aslında tüm Covid kısıtlamaları ve seyahat yasakları nedeniyle hafif seyahat etmek zorunda kaldım ve yalnızca yarımı getirebildim, bu benim seçtiğim yarısı” ifadesini kullandı.

Adele diyet ve sporla 45 kilodan fazla verdi ve bambaşka birine dönüştü. Adele’in değişimi, yedi yaşındaki oğlu Angelo’nun babası Simon Konecki’den ayrılması sonrası başladı. 2011’de flört etmeye başlayan ve 2015’te evlenen çift geçen yıl nisan ayında ayrıldıklarını duyurmuştu. Adele, eylül ayında boşanmak üzere mahkemeye başvurmuştu.



"ALBÜMÜM HENÜZ HAZIR DEĞİL"

Öte yandan Adele, Saturday Night Live programında ilk kez 12 yıl önce yer almasıyla ilgili konuşarak, bunu, “ABD’de ilk büyük kırılması” olarak anlattı. Yeni albümüyle ilgili de konuşan Adele, albümünün henüz hazır olmadığını belirtti.

