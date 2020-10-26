MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 45 kilo veren Adele: Size sadece yarımı getirebildim

45 kilo veren Adele: Size sadece yarımı getirebildim

26.10.2020 10:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
45 kilo veren Adele: Size sadece yarımı getirebildim

Son dönemde sıklıkla verdiği kilolarla gündeme gelen İngiliz şarkıcı Adele, ABD'de katıldığı Saturday Night Live programında zayıflamasıyla ilgili esprili bir yorumda bulunarak, "Seyahat kısıtlamaları nedeniyle size sadece yarımı getirebildim" dedi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, uzun zaman sonra bir televizyon programıyla hayranlarının karşısına çıktı.

32 yaşındaki İngiliz şarkıcı, ünlü skeç programı Saturday Night Live’a katıldı. Programın sunuculuğunu üstlenen Adele, hem şarkı söyledi hem de skeçlerde yer aldı.

BGUK_2021879_001

"SİZE SADECE YARIMI GETİREBİLDİM"

Son dönemde sıklıkla verdiği kilolarla gündeme gelen Adele, programda kilo vermesiyle ilgili esprili bir konuşma yaparak, “Beni son görüşünüzden beri çok çok farklı olduğumu biliyorum. Ama aslında tüm Covid kısıtlamaları ve seyahat yasakları nedeniyle hafif seyahat etmek zorunda kaldım ve yalnızca yarımı getirebildim, bu benim seçtiğim yarısı” ifadesini kullandı.

BGUK_2021870_002

Adele diyet ve sporla 45 kilodan fazla verdi ve bambaşka birine dönüştü. Adele’in değişimi, yedi yaşındaki oğlu Angelo’nun babası Simon Konecki’den ayrılması sonrası başladı. 2011’de flört etmeye başlayan ve 2015’te evlenen çift geçen yıl nisan ayında ayrıldıklarını duyurmuştu. Adele, eylül ayında boşanmak üzere mahkemeye başvurmuştu.
BGUK_2021870_017

"ALBÜMÜM HENÜZ HAZIR DEĞİL"

Öte yandan Adele, Saturday Night Live programında ilk kez 12 yıl önce yer almasıyla ilgili konuşarak, bunu, “ABD’de ilk büyük kırılması” olarak anlattı. Yeni albümüyle ilgili de konuşan Adele, albümünün henüz hazır olmadığını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldiSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi
Ölümle tehdit edilmişti! Harekete geçtiÖlümle tehdit edilmişti! Harekete geçti
Berrak Tüzünataç’ın yeni sevgilisi Ali Yörenç kimdir? Ali Yörenç kaç yaşında ve nereli? İşte Ali Yörenç’in biyografisi!Berrak Tüzünataç’ın yeni sevgilisi Ali Yörenç kimdir? Ali Yörenç kaç yaşında ve nereli? İşte Ali Yörenç’in biyografisi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?

Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı

Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı

Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı

Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı

Ankara'da hastaneye taşlı saldırı: 20 gözaltı

Ankara'da hastaneye taşlı saldırı: 20 gözaltı

MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti

MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti

Boş arazide başından vurulmuş halde bulundu

Boş arazide başından vurulmuş halde bulundu

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Nisa açıklaması! 'Yanlış yapmaması için iyi...'

Nisa açıklaması! 'Yanlış yapmaması için iyi...'

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu

Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu

İmamoğlu’nun teklifine Cem Yılmaz'dan jet yanıt

İmamoğlu’nun teklifine Cem Yılmaz'dan jet yanıt

İşte dün akşamın reytingleri! Sadakatsiz listeye...

İşte dün akşamın reytingleri! Sadakatsiz listeye...

Diğer Haberler

Megan Barton-Hanson, 'zevkte devrim' yaratacağını söyledi

Vibratörlü fotoğraf paylaştı! 'Zevkte devrim'

Damla Ersubaşı ekrandan vazgeçti! Yeni proje müjdesi

Ekrandan vazgeçti! Böyle açıkladı

Nadide Sultan kimdir? Nadide Sultan nereli ve kaç yaşında? Nadide Sultan’ın eşi kim? İşte Nadide Sultan’ın biyografisi...

Hayranları öldüğünü düşünmüştü! Ortaya çıktı!

Duygu Özaslan Sinem Kobal'da gördü hemen alıp giydi!

Sinem Kobal'a özendi! 2 bin lira verip...

Hilary Duff hamile! 'Biz büyüyoruz'

Hilary Duff hamile! 'Biz büyüyoruz'

Nejat Alp kimdir? Nejat Alp kaç yaşında, nereli? Nejat Alp’in eşi kimdir?

Yıllar sonra ekranlara çıktı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.