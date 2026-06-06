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45 yaşındaki Dani Güiza kariyerinin 18. takımına imza attı!

45 yaşında olmasına rağmen futbolu bırakmaya niyeti olmayan Dani Güiza, kariyerinde yeni bir maceraya atıldı. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen İspanyol golcü, İspanya 7. Lig ekiplerinden Trebujena’ya transfer olarak 18. kulübüne imza attı.

45 yaşındaki Dani Güiza kariyerinin 18. takımına imza attı!
Cevdet Berker İşleyen

45 yaşındaki deneyimli forvet Dani Güiza, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. 2008-2011 yılları arasında Fenerbahçe forması da giyen Dani Güiza, kariyerinin 18. takımına imza attı. Tecrübeli golcü, İspanya 7. lig ekiplerinden Trebujena'ya transfer oldu.

45 YAŞINDA TRANSFER

45 yaşındaki Dani Güiza kariyerinin 18. takımına imza attı! 1

Kulüp, Dani Güiza transferini resmen duyurdu. 45 yaşındaki İspanyol futbolcu, 2026-27 sezonunda Trebujena formasını terletecek.

Transfere dair kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Trebujena ailesi için çok özel bir gün" ifadesi kullanıldı.

18'İNCİ TAKIMI OLDU

45 yaşındaki Dani Güiza kariyerinin 18. takımına imza attı! 2

Futbola 1998 yılında Xerez altyapısında başlayan Dani Güiza daha sonra Dos Hermanas, Mallorca, Recreativo, Barcelona, Ciudad Murcia, Getafe, Fenerbahçe, Johor DT, Cerro Porteno, Cadiz, Atletico Sanluqueno, UD Algaida, CD Rota, UD Rotena, Rayo Sanluqueno ve Jerez Industrial formaları giymişti.

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Anahtar Kelimeler:
transfer fenerbahçe
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