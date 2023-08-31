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450 yıldır ziyaretçilerini ağırlıyor

31.08.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın Kangal ilçesinde bulunan 450 yıllık Samut Baba türbesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Mimarisi ve tarihiyle dikkat çeken Samut Baba türbesi 1573 yılından bu yana ziyaretçilerini ağırlıyor. Çevre halkının söylemlerine göre Samut Baba’nın Hacı Bektaşi Veli’nin Anadolu’daki dervişlerinden bir tanesi olduğu söyleniyor. Dilek tutularak kurban kesilen türbeyi bir çok kişi ziyaret ediyor. 2006 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen türbe 450 yıldır zamana meydan okuyor.

“BU TÜRBE 1573 YILINDA YAPILMIŞ”

Kangaltekkesi Köyü Muhtarı Haydar Ülgen, türbenin 450 yıl önce yapıldığından bahsederek, “Burası Samut Baba türbesi. Bu türbe 1573 yılında yapılmış. Samut Babanın Hacı Bektaşi Veli’nin Anadolu’daki dervişlerinden bir tanesi olduğu söyleniyor. Vatandaş buraya gelip dilek diliyor ve kurban kesiyor. 2006 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi ve anahtarını da köy muhtarlığına verdiler. Türbenin ihtiyaçlarına köylü vatandaşlarla birlikte biz bakıyoruz” dedi.

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