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  4. 456 yaşındayım demişti! 'Zebani Efe' Müslüman oldu! Sosyal medya sallandı

456 yaşındayım demişti! 'Zebani Efe' Müslüman oldu! Sosyal medya sallandı

25.09.2023 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Zebani' lakabıyla tanınan Efe Baycan katıldığı YouTube programında yaptığı açıklamaları ile gündem olmuştu. 'Satanistlerin peygamberi' olduğunu söyleyen Efe Baycan 456 yaşında olduğunu iddia etmişti. Müslüman olma yoluna gire 'Zebani Efe'nin kelime-i şahadet getirdiği ve umreye gittiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Efe Baycan katıldığı bir YouTube programında kendisine yöneltilen sorulara "Onu söyleyemiyoruz maalesef" cümlesiyle hafızalara kazınmıştı. Zebani olduğunu ve 456 yaşında olduğunu iddia eden Efe Baycan açıklamalarıyla gündemden düşmemişti. Bu kez Müslüman olduğunu duyuran Baycan namaz kılıp umreye gitti.

Pembe boynuzlu bir atı Tanrı olarak kabul ettiğini belirten 18 yaşındaki Efe Baycan Müslüman oldu.

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yer6film hesabının yayınladığı videoda Efe Baycan önce pembe olan saçlarını siyaha boyatıp daha sonra yüzünde bulunan hızmaları çıkarttırdı.

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Daha sonra kelime-i şahadet getiren Baycan, namaz kıldı ve umreye gitti.

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Tarzını baştan aşağı değiştiren gencin abdest alıp namaz kıldığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Sosyal medya hesabından umreye gittiği anı paylaşan Efe Baycan paylaşımına "Allahu Ekber" notunu ekledi.

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