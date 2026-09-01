Ufuk Özkan sağlığına kavuştu, nikah şahidi oldu! Son hali gündemde

Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan, geçtiğimiz şubat ayında durumu ağırlaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü isim, set arkadaşı Salih Kıvırcık'ın donör olması sayesinde sağlığına kavuştu.

Düğün festivalinde görüntülenen Ufuk Özkan sağlık sorunlarını atlatmasının ardından yeniden halka açık programlara katılmaya başladı. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen nikah töreninde şahitlik yapan sevilen oyuncu, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Düğün festivalinin tanıtımına katılan ve yeni evlenen bir çifte nikah şahitliği yapan Özkan ardından evlilik yıldönümlerinde nikah tazeleme kararı alan bir çifte kıyılan sembolik nikahta da şahitlik yaptı.

Mobilya Kenti ev sahipliğinde düzenlenen nikah töreninin ardından konuşan Ufuk Özkan, geçirdiği rahatsızlık sonrası yeniden sevenleriyle ve böyle anlamlı etkinliklerde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek düğün festivali kapsamında gerçekleştirilecek düğün organizasyon şartlarını açıkladı.

Özkan "20 Eylül tarihinde kalan 98 çiftimizin nikahını da kıyacağız. Kaç tanesinin nikah şahitliğine yetişebilirim bilmiyorum ama çoğuna katılmayı düşünüyorum. Bu festival kapsamında 100 çiftte balayına gönderilecek.

Öncelikle Instagram adresimizden başvuruların yapılması gerekiyor. 20 Eylül günü ilk gelen 100 çiftimize uçak biletleri ve konaklaması dahil Kıbrıs tatilimiz var. İkinci defa balayına çıkmak isteyenler veya nikah tazelemek isteyenler de katılabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır