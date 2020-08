46 kriteri geçti, uluslararası akreditasyonu aldı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğinin (MÜDEK) yaptığı ve uluslararası geçerliliği olan 46 kriterlik değerlendirmeden başarıyla geçti.

Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), üniversitelerin eğitim kalitesini ölçmek ve öğrencilere sunulan uluslararası imkanları geliştirmek amacıyla yaptığı değerlendirmeyi, iki yıl arayla gerçekleştiriyor. Öğrenci taleplerinin dikkate alınıp alınmadığı, laboratuvar imkanları, müfredattaki ders oranları ve üniversitenin projeleri gibi kritik önem taşıyan konularda hummalı bir çalışma yapıyor. Toplam 46 madde üzerinde gerçekleşen değerlendirme neticesinde, bölümlerin akredite olup olamayacağı belirleniyor. MÜDEK tarafından verilen akreditasyon, ABD merkezli Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ile eşdeğer niteliğe sahip. Böylece, MÜDEK akreditasyon belgesine sahip bölümlerin mezunları, dünyanın herhangi bir ülkesinde lisansüstü eğitim almak veya çalışmak istediklerinde diplomaları otomatik olarak geçerli oluyor.

Bu kapsamda İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mühendislik Fakültesi, 46 kriterlik değerlendirmeden başarıyla geçti. İEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin, fakülte olarak önemli bir başarıya imza atmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. MÜDEK tarafından akredite olabilmek için en az 3 yıl mezun verme zorunluluğunun olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Şahin, “Fakülte bünyesindeki 10 bölümümüz de akreditasyon almaya hazır; ancak üç yıl mezun verme kuralı olduğu için bazı bölümlerde beklemek durumundayız. 2023 yılı itibariyle tüm bölümlerimiz akredite olmuş olacak. Akreditasyon aynı zamanda mezunlarımız için yurt dışına açılan bir kapı. Mezunlarımızın, artık ‘Benim diplomam yurt dışında geçerli olur mu’ diye düşünmesine gerek yok. Aldığımız akreditasyon, her anlamda öğrencilerimizi bir adım öne çıkarıyor” diye konuştu.