SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Monaco sınavı öncesi Fransa'da akılalmaz bir rezalet yaşanıyor! Sarı-kırmızılı taraftarların deplasman tribününde yaratacağı atmosferden çekinen Monaco yönetimi, futbol tarihinde kara bir leke olarak geçecek bir uygulamaya imza attı. Fransız ekibi, stadyuma Türk girmesin diye farklı pasaporta sahip taraftarların biletlerini tek tek iptal etmeye başladı. Binlerce taraftarın mağdur olduğu bu skandal karar sonrası seyahat planları altüst oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!
Emre Şen

Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kader maçlarından biri olan Monaco deplasmanı öncesinde, ev sahibi ekibin yönetimi sportmenliğe ve misafirperverliğe sığmayan bir karara imza attı. Sarı-kırmızılı taraftarların Avrupa'nın her stadını "Ali Sami Yen"e çevirmesinden çekinen Fransızlar, çözümü Türk taraftarları stada sokmamakta buldu.

FARKLI PASAPORTA SAHİP OLANLARIN BİLETLERİ İPTAL EDİLİYOR

Şampiyonlar Ligi nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu! 1

Monaco yönetimi, maç biletlerini satın alan ancak Fransa veya Monaco pasaportu taşımayan futbolseverlerin biletlerini gerekçe göstermeksizin iptal etmeye başladı. Özellikle Türk pasaportuna sahip taraftarları hedef alan bu "skandal filtreleme" sistemi, biletini günler öncesinden almış ve parasını ödemiş taraftarların e-postalarına düşen iptal mesajlarıyla ortaya çıktı.

Kulüp tarafından yapılan bu ayrımcı uygulama, "Güvenlik gerekçesi" adı altında sunulsa da, asıl amacın Galatasaray taraftarının tribündeki sayısal üstünlüğünü ve coşkusunu engellemek olduğu apaçık ortada.

UÇAK VE OTELLER AYARLANMIŞTI: BİNLERCE TARAFTAR MAĞDUR

Şampiyonlar Ligi nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu! 2

Monaco yönetiminin maç gününe kısa bir süre kala başlattığı bu operasyon, Galatasaray taraftarlarını sadece manevi olarak değil, maddi olarak da büyük zarara uğrattı. Maç için aylar öncesinden uçak biletini alan, otel rezervasyonunu yaptıran ve vize işlemlerini tamamlayan binlerce Türk futbolsever, biletlerinin iptal edilmesiyle şoke oldu.

Sosyal medyada örgütlenen taraftarlar, UEFA'yı bu ayrımcılığa karşı göreve çağırırken, bilet paralarının iadesi ve yaşanan mağduriyetin giderilmesi için hukuk savaşı başlatmaya hazırlanıyor. Monaco'nun bu tavrı, Türk futbol kamuoyunda "korkunun ecele faydası yok" yorumlarına neden oldu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Volkan Demirel'den muhabire olay yanıt: "Sana özel telefon mu açacaktım?"Volkan Demirel'den muhabire olay yanıt: "Sana özel telefon mu açacaktım?"
Yılın transfer bombası patladı! Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'e geri dönüyorYılın transfer bombası patladı! Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
galatasaray monaco şampiyonlar ligi Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri Monaco Galatasaray Galatasaray Monaco
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye açık açık tarih verdi: 'Son 25 gün'

Türkiye açık açık tarih verdi: 'Son 25 gün'

Kar, sağanak yağış ve fırtına! Meteoroloji'den İstanbul dahil 22 il için sarı kodlu uyarı

Kar, sağanak yağış ve fırtına! Meteoroloji'den İstanbul dahil 22 il için sarı kodlu uyarı

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Gözaltı haberleri sonrası önce paylaştı sonra hesabını kapattı

Gözaltı haberleri sonrası önce paylaştı sonra hesabını kapattı

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Altından sonra sıra onda 'Alanlar 2 kat arttı! İşin ilginci' deyip açıkladı

Altından sonra sıra onda 'Alanlar 2 kat arttı! İşin ilginci' deyip açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.