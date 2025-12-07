Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kader maçlarından biri olan Monaco deplasmanı öncesinde, ev sahibi ekibin yönetimi sportmenliğe ve misafirperverliğe sığmayan bir karara imza attı. Sarı-kırmızılı taraftarların Avrupa'nın her stadını "Ali Sami Yen"e çevirmesinden çekinen Fransızlar, çözümü Türk taraftarları stada sokmamakta buldu.

FARKLI PASAPORTA SAHİP OLANLARIN BİLETLERİ İPTAL EDİLİYOR

Monaco yönetimi, maç biletlerini satın alan ancak Fransa veya Monaco pasaportu taşımayan futbolseverlerin biletlerini gerekçe göstermeksizin iptal etmeye başladı. Özellikle Türk pasaportuna sahip taraftarları hedef alan bu "skandal filtreleme" sistemi, biletini günler öncesinden almış ve parasını ödemiş taraftarların e-postalarına düşen iptal mesajlarıyla ortaya çıktı.

Kulüp tarafından yapılan bu ayrımcı uygulama, "Güvenlik gerekçesi" adı altında sunulsa da, asıl amacın Galatasaray taraftarının tribündeki sayısal üstünlüğünü ve coşkusunu engellemek olduğu apaçık ortada.

UÇAK VE OTELLER AYARLANMIŞTI: BİNLERCE TARAFTAR MAĞDUR

Monaco yönetiminin maç gününe kısa bir süre kala başlattığı bu operasyon, Galatasaray taraftarlarını sadece manevi olarak değil, maddi olarak da büyük zarara uğrattı. Maç için aylar öncesinden uçak biletini alan, otel rezervasyonunu yaptıran ve vize işlemlerini tamamlayan binlerce Türk futbolsever, biletlerinin iptal edilmesiyle şoke oldu.

Sosyal medyada örgütlenen taraftarlar, UEFA'yı bu ayrımcılığa karşı göreve çağırırken, bilet paralarının iadesi ve yaşanan mağduriyetin giderilmesi için hukuk savaşı başlatmaya hazırlanıyor. Monaco'nun bu tavrı, Türk futbol kamuoyunda "korkunun ecele faydası yok" yorumlarına neden oldu.