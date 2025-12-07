MAGAZİN

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri kiraza verdiği parayla gündem oldu. Sosyal medya hesabından video paylaşan Vuslateri, "Kiraz aldım, 5 bin TL verdim. Çekirdeğini bile atamam artık" dedi.

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, manavdan aldığı kirazın dudak uçuklatan fiyatını esprili bir paylaşımla duyurdu.

Gonca Vuslateri nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam" 1

"ÇEKİRDEĞİNİ BİLE ATAMAM"

Manavdan aldığı kiraza 5 bin lira ödediğini söyleyen oyuncu, elindeki kirazları gösterirken, "Buna 5 bin lira ödedim. Çekirdeğini bile atamam artık. Ekilmez de bu, buna cenaze lazım" dedi. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Gonca Vuslateri
