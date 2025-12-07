Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, manavdan aldığı kirazın dudak uçuklatan fiyatını esprili bir paylaşımla duyurdu.
Manavdan aldığı kiraza 5 bin lira ödediğini söyleyen oyuncu, elindeki kirazları gösterirken, "Buna 5 bin lira ödedim. Çekirdeğini bile atamam artık. Ekilmez de bu, buna cenaze lazım" dedi. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Gonca Vuslateri kiraza verdiği parayla gündem oldu:!— Mynet (@mynet) December 7, 2025
"Artık çekirdeğini bile atamıyorum, buna cenaze töreni lazım" pic.twitter.com/kPteypdA38
