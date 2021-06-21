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  4. 46. Uluslararası Sağlık Fuarı'na katılan Türk firmalar normalleşmeden memnun

46. Uluslararası Sağlık Fuarı'na katılan Türk firmalar normalleşmeden memnun

21.06.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MEDİKÜM Başkanı Ahmet Aydemir: - "İnşallah bu fuarla beraber artık dünyada normalleşme sürecine girilmiş olur ve artık pandemi koşullarının dışında, ticari aktivitelerle dünya ekonomisi, ülkemiz ekonomisi de daha normal şartlara kavuşur"

Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Dr. Ahmet Aydemir, 46'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Sağlık Fuarı-Arab Health 2021'e, 76 Türk firmasının katılarak ürünlerini sergilediğini söyledi.

Aydemir, AA muhabirine, Dubai'de bugün başlayan fuarda Samsun'u 4 firmanın temsil ettiğini kaydetti.

Arab Health 2021'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yavaşlamasını takiben dünya genelinde yapılan ilk büyük sağlık fuarı olduğuna işaret eden Aydemir, "Arab Health 2021, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Emirliğinde World Trade Center içerisinde düzenlenmekte. Dünyanın hemen hemen tüm bölgelerinden ziyaretçileri var. Tıbbi cihazlar alanında büyük bir buluşma noktası durumunda." dedi.

Aydemir, cerrahi alet üretiminde dünyanın üçüncü büyük kümelenme merkezi olan Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) bulunduğu Samsun'da, firmaların imal ettiği medikal ve cerrahi ürünlerin, aralarında ABD, Almanya ve Çin'in de bulunduğu 80'e yakın ülkeye ihraç edildiğini anımsatarak, fuarların, pazar paylarını arttırmadaki önemini vurguladı.

Fuarın sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak yapıldığını anlatan Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemi şartlarından dolayı bu sene fuarda ülkemizi ve Samsun'umuzu temsil eden firma sayısında ciddi oranlarda azalma ortaya çıkmıştır. Ülkemizden 72 kadar firma fuara katılım gösterirken, Samsun'dan 4 firmamız fuarda ürünlerini tanıtmakta. Pandemi kontrol altına alındıktan sonra yapılan ilk fuar olma nedeniyle ziyaretçi sayısında da ciddi bir azalma olduğu fuarın ilk günü itibarıyla göze çarpmakta. İnşallah bu fuarla beraber artık dünyada normalleşme sürecine girilmiş olur ve artık pandemi koşullarının dışında, ticari aktivitelerle dünya ekonomisi, ülkemiz ekonomisi de daha normal şartlara kavuşur."

Ahmet Aydemir, 24 Haziran'a kadar sürecek fuarda, genel sağlık ürünleri, medikal cihazlar, sağlık turizmi, bilişim, hastane yönetim sistemleri, ilaç ve eczacılık, ortopedi ürünleri, medikal çelik, gaz sistemleri ve iklimlendirme sistemleri gibi ürünlerin sergilendiğini ifade etti.

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