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46. Yeşil Bursa Rallisi sona erdi

29.05.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

46. Yeşil Bursa Rallisi sona erdi

Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonasının ikinci ayağı olan 46.Yeşil Bursa Rallisi, Toksport WRT takımından Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ekibinin liderliğiyle tamamlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen ICRYPEX sponsorluğundaki 2022 sezonunun ilk asfalt rallisinde, ekipler iki gün boyunca 465 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda 10 özel etapta mücadele etti.

Sezona Bodrum Rallisi galibiyetiyle başlayarak Bursa'ya lider olarak gelen Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ekibi, 1 saat 13 dakika 27,9 saniye toplam zamanıyla ikinci zaferini kazandı. BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Burak Akçay 15,5 saniye farkla yarışı ikinci olarak tamamladı.

Castrol Ford Team Türkiye takımından Ali Türkkan-Burak Erdener ekibi genel klasmanda üçüncü olurken Ali Türkkan aynı zamanda en iyi genç pilot ödülünün de sahibi oldu.

İki Çeker klasmanında Castrol Ford Team Türkiye takımından Burak Başlık-Bahadır Özcan en hızlı ekip olurken klasik ralli otomobillerine açık historic klasmanında Parkur Racing adına 1976 model Ford Escort MKII ile yarışan Üstün Üstünkaya-Kerim Tar yarışı ilk sırada tamamladı.

Oğuz Gürsel TOSFED Ralli Kupası'nda ise Castrol Ford Team Türkiye takımından Hakan Gürel-Çağatay Kolaylı ilk sırada yer aldı.

Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası, 24-26 Haziran'da düzenlenecek olan Eskişehir Rallisi ile devam edecek.

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