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47. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı törenle açıldı

03.10.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

47. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı törenle açıldı

Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde 47'ncisi düzenlenen "Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı" (MODEF EXPO 2022) ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

İTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, MODEF Fuar Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde, bu etkinliğin Türkiye mobilya sektörüne ciddi katkı sağladığını söyledi.

Fuara 165 firmanın katıldığını anlatan Uğurdağ, "Dış alım heyetleri, reklam ve tanıtım organizasyonlarımızla İnegöl mobilya sektörünü tüm dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay da 47'ncisi gerçekleştirilen fuarın hayırlı olmasını diledi.

Ağaç İşleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Atmaca ise mobilya sektörünün 2022'nin 6 aylık diliminde 3,2 milyar dolarlık ihracata ulaştığını belirterek, "Bu rakamları yükseltecek durumdayız. Yeter ki sektörümüze destek verilsin." açıklamasında bulundu.

Açılış töreninin ardından fuara iştirak eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarının (MODEF EXPO) artık geleneksel hale geldiğini söyledi.

Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri fuarı gezerek, stant açan firma temsilcileriyle sohbet etti.

8 Ekim'e kadar devam edecek fuarın açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı.

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Bursa İnegöl açılış fuar mobilya

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