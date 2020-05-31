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  4. 47 yaşındaki Jan Koller gençlere taş çıkarttı

47 yaşındaki Jan Koller gençlere taş çıkarttı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 31.05.2020 17:54 | Son Güncelleme

Çek Cumhuriyeti'nin Smetanova Lhota ekibinde forma giyen 47 yaşındaki golcü Jan Koller, ilerleyen yaşına rağmen bu sezon 15 gol kaydetti.

47 yaşındaki Jan Koller gençlere taş çıkarttı

Çekya tarihinin en önemli golcülerinden olan 47 yaşındaki Jan Koller, bir dönem nokta koyduğu futbol kariyerine geri dönmüştü. Şu sıralar Smetanova Lhota takımında forma giyen golcü, futbolu bırakacağı iddialarına yönelik bir açıklama yaparak, kariyerine nokta koymayı düşünmediğini söyledi.

15 GOL ATTI

47 yaşındaki efsane golcü, bu sezon formasını giydiği Smetanova Lhota ekibinde, ileri yaşına rağmen 15 kez fileleri havalandırmayı başardı.

ÖNEMLİ KULÜPLERDE FORMA GİYMİŞTİ

Sparta Prag'ta yıldızı parlayan Koller, daha önce Anderlecht, Borussia Dortmund, Monaco gibi dünyanın önemli kulüplerinin formasını giymişti.


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