47 yaşındaki Jan Koller gençlere taş çıkarttı

Çekya tarihinin en önemli golcülerinden olan 47 yaşındaki Jan Koller, bir dönem nokta koyduğu futbol kariyerine geri dönmüştü. Şu sıralar Smetanova Lhota takımında forma giyen golcü, futbolu bırakacağı iddialarına yönelik bir açıklama yaparak, kariyerine nokta koymayı düşünmediğini söyledi.
47 yaşındaki efsane golcü, bu sezon formasını giydiği Smetanova Lhota ekibinde, ileri yaşına rağmen 15 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Sparta Prag'ta yıldızı parlayan Koller, daha önce Anderlecht, Borussia Dortmund, Monaco gibi dünyanın önemli kulüplerinin formasını giymişti.
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