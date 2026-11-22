Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor karşılaşmasının ardından kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalarda gördüğü sarı ve kırmızı kartlara tepki gösterdi. Beşiktaş derbisinde takımının başında olamayacak olan deneyimli teknik adam, hakem Ali Şansalan'ın kararlarının yanlış olduğunu savunarak cezaların yeniden değerlendirilmesini istedi.

"İÇİM ÇOK RAHAT"

Samsunspor galibiyetiyle birlikte Galatasaray'ın iç sahadaki galibiyet rekorunu geride bıraktığını hatırlatan Okan Buruk, maçın ardından yaşanan kart olaylarının kendisi açısından beklenmedik olduğunu dile getirdi.

İlk sarı kartın çıkmasına neden olan pozisyonu anlatan Buruk, topun oyun alanını terk etmesinin ardından rakip oyuncunun yaklaşık 10 metrelik yürüyüş yaptığını ve taç atışının geciktiğini belirtti. Maçın son bölümünde kendi alanında kalarak itiraz ettiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, yardımcı hakemin müdahalesiyle sarı kart gördüğünü ifade etti.

Buruk, yaşananlarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Galatasaray takımının son yıllarda başardıkları, kırdığı rekorlar var. Dün de bunlardan birini gerçekleştirdik. İç saha rekorunu kırdık. Galibiyet sevincini yaşarken benim için sürpriz sarı kart ve kırmızı kart çıktı. İlk sarı karta gelirsek, top oyundan köşeden çıkmıştı. Rakip oyuncunun 10 metrelik yürüyüşünün ardından taç atışı olmuştu. Oyunun son bölümü olduğu için kendi alanımda durarak itiraz ettim. Yakınımdaki yardımcı hakem, hakemi uyardı ve sarı kart çıktı. Maçın düdüğü çalmıştı hatta. İçim çok rahat. Tüm görüntülerde her şey sabit."

"BU BANA YAPILMIŞ BİR SAYGISIZLIK"

Sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun alanından gönderilen Okan Buruk, hakemle arasında herhangi bir saygısızlık yaşanmadığını öne sürdü. Dördüncü hakem ve yardımcı hakemle selamlaşarak sahadan ayrıldığını belirten Buruk, arkasını döndüğünde kırmızı kartla karşılaştığını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, o anları şu sözlerle anlattı:

"Önce dördüncü hakemin elini sıktım. Saha içine girerken yan hakemin elini sıktım ve teşekkür ettim. Sıktım ve devam ettim. Arkama döndüğümde kırmızı kart çıkardığını gördüm. Burada şok oldum. Neden, niye olduğunu bilmiyorum."

Hakemle daha sonra görüşmek için izin istediğini aktaran Buruk, kırmızı kartın gerekçesinin el sıkışmaması olarak kendisine açıklandığını ifade etti.

"İçeriye girdikten sonra hakemden konuşmak için izin de istedim. Benimle konuştu. Neden olduğunu sordum. 'Elimi sıkmadın, bu bana yapılmış bir saygısızlık.' dedi. Herhangi bir saygısızlık olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi, oyuncularımıza karşı yapılan konuşmaların da iletişimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Herhangi bir saygısızlık yapmadım."

"TÜRK HAKEMLERİNE SAYGISIZLIK BENDEN OLMAZ"

Gördüğü kartların haksız bir değerlendirmeden kaynaklandığını savunan Okan Buruk, kararın yeniden incelenmesini beklediğini vurguladı. Türk hakemlerine karşı herhangi bir saygısızlık içerisinde olmayacağını belirten Galatasaray Teknik Direktörü, yaşananların Türk futboluna zarar verdiğini söyledi.

Buruk, konunun uluslararası basında da gündeme geldiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Türk hakemlerine yapılacak bir saygısızlık benden olmaz. Bu konuyla ilgili gerekli şeylerin yapılmasını bekliyorum. Yanlış kart var. Bu kararın dönmesini bekliyorum."

"Futbolda kurallar var. Orta hakemin elini sıkmadın diye sarı kart görme yok! Bu Avrupa basınında bile yer almaya başladı. Hakemin elini sıkmadı diye bir teknik direktör kırmızı kart gördü diye dünya basınına da yayılıyor. Bunlar Türk futboluna zarar veren şeyler. Anlattığımın arkasındayım. Farklı bir şey var, Ali Şansalan da çıkabilir. MHK Başkanı da değerlendirebilir."

"CEZAYI HAK EDİYORSAM SIKINTI YOK"

Hakem kararlarının kişisel değerlendirmelerle değil, futbolun kuralları doğrultusunda verilmesi gerektiğini belirten Okan Buruk, hak ettiği bir ceza olması durumunda buna itiraz etmeyeceğini ancak yanlış bir uygulamanın yaptırımla sonuçlanmaması gerektiğini dile getirdi.

Galatasaray'ın başında bir camiayı temsil ettiğini hatırlatan deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kural, kuraldır. Onların dışına çıkamazsınız. Bu yanlış uygulanan kararın bir an önce dönmesini bekliyorum. Önemli olan kuralların uygulanması."

"Ben de bir camiayı temsil ediyorum. Maçın hakemi olabilirsiniz ama ben de Galatasaray'ın teknik direktörüyüm. Samsunspor'un şikayetçi olduğu konular vardı. Burada önemli olan kuralların uygulanması. Eğer bir cezayı hak ediyorsam zaten o cezanın verilmesinde sıkıntı yok ama bu yapılan yanlış bir değerlendirmeyse ceza almamam gerekiyor."

Hakemle arasındaki diyaloğa ilişkin de konuşan Buruk, kendisinin yalnızca teşekkür ederek sahadan ayrıldığını belirtti:

"Teşekkürler hocam, sağ ol diyorum ve geçiyorum. Bunun dışında başka bir şey yok."

ASTON VİLLA MESAJI!

Açıklamalarında UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine de değinen Okan Buruk, Galatasaray'ın geçen sezon ulaştığı son 16 turunun üzerine çıkmak istediğini söyledi.

Aston Villa karşılaşmasının büyük önem taşıdığını belirten tecrübeli teknik adam, milli takım arasından sonra oynanacak ilk maçın zorluklarına dikkat çekti. Eksik oyuncuları karşılaşmaya yetiştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Buruk, Samsunspor maçında bazı isimleri dinlendirdiklerini de aktardı.

Deneyimli çalıştırıcı, Aston Villa karşısında en güçlü kadroyla sahaya çıkmayı planladıklarını belirterek taraftarlara da çağrıda bulundu:

"Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene son 16'yı gördük. Daha ilerisini hayal ediyoruz. Eksiklerimiz var. Onları bu maç öncesi döndürmeye çalışıyoruz. Onları düşünmemiz gerekiyor. Milli takım dönüşü bu ilk maç zor oluyor. Birkaç oyuncuyu dinlendirdik o maçta. Aston Villa'ya karşı en iyi kadromuzla sahada olacağız. Taraftarımızla birlikte çok büyük bir potansiyel sergilememiz gerekiyor. O açlığımızı sergilememiz gerekiyor. Bizim için çok önemli bir maç. O atmosferi tekrar yaratırsak, bir galibiyet yukarıya gitmemiz için çok önemli olacak."