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48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası, yarın İzmir'de başlayacak

07.09.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası, yarın İzmir'de başlayacak

İZMİR (AA) - Türk Hava Kurumu (THK) Selçuk Havacılık Merkezi'nde yarın başlayacak 48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası'na 100'ün üzerinde sporcu katılacak.

THK'den yapılan açıklamada, Türk Hava Kuvvetlerinin desteğiyle gerçekleştirilecek şampiyonanın 16 Eylül Cuma gününe kadar devam edeceği belirtildi.

Açılış kapsamında paraşütçülerin havada açık paraşüt ile tutuşma, kurdele, 4 paraşütçüyle bomba gülü serbest düşüşü yapacağı aktarıldı.

Ayrıca paraşütçülerin 433,5 metrekarelik Türk bayrağını gökyüzünde açacağı ifade edildi.

100'ün üzerinde sporcunun yer alacağı şampiyonanın yarın yapılacak açılış törenine THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya ve Uluslararası Havacılık Federasyonu Başkanı David Monk'un da katılacağı kaydedildi.​​​​​​​

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Türk Hava Kurumu gösteri paraşüt

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