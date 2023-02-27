49 lig, sayısız takım! Zirvede Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia var! Robert Lewandowski bile gerisinde kaldı...

Fenerbahçe'den sezon sonunda ayrılacağı konuşulan Valencia için sarı-lacivertli yönetim devreye girdi. Yapılan sözleşme tekliflerini reddeden yıldız isim performansını arttırınca Fenerbahçe yönetimi yeni bir teklif yapma kararı aldı.

3 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ

33 yaşındaki Valencia, Fenerbahçe'den 3 yıllık kontrat ve yıllık net 3 milyon Euro isteyince yönetim masadan kalkmıştı. Golcü oyuncuya 2 yıllık sözleşme öneren Fenerbahçe yönetimi, maaş olarak da 2 milyon 250 bin Euro teklif etmiş ve orta yol bulunamamıştı.

YENİ SÖZLEŞME SUNULACAK

Fenerbahçe'nin son oynadığı Konyaspor maçında da 2 gol atan Valencia'nın bu performansı sonrası sarı-lacivertli yönetim yıldız oyuncuya yeni bir kontrat teklif etmeye karar verdi. Valencia ayrıca, 22 gollük performansıyla 30 yaş üstü futbolcular içerisinde zirvede yer aldı.

22: Enner Valencia, Fenerbahçe

20: Kodjo Laba, Al-Ain

19: Henry Martin, America

18: David da Silva, Persib

15: Robert Lewandowski, Barcelona

