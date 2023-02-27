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  4. 49 lig, sayısız takım! Zirvede Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia var! Robert Lewandowski bile gerisinde kaldı...

49 lig, sayısız takım! Zirvede Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia var! Robert Lewandowski bile gerisinde kaldı...

27.02.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enner Valencia, 49 lig arasında; 22 gollük performansıyla 30 yaş üstü futbolcular içerisinde zirvede yer aldı. Bu sezon 19 maçta 22 kez fileleri sarsan yıldız oyuncu her geçen gün performansı arttırmaya devam ediyor.

49 lig, sayısız takım! Zirvede Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia var! Robert Lewandowski bile gerisinde kaldı...
Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
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Fenerbahçe'den sezon sonunda ayrılacağı konuşulan Valencia için sarı-lacivertli yönetim devreye girdi. Yapılan sözleşme tekliflerini reddeden yıldız isim performansını arttırınca Fenerbahçe yönetimi yeni bir teklif yapma kararı aldı.

3 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ

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33 yaşındaki Valencia, Fenerbahçe'den 3 yıllık kontrat ve yıllık net 3 milyon Euro isteyince yönetim masadan kalkmıştı. Golcü oyuncuya 2 yıllık sözleşme öneren Fenerbahçe yönetimi, maaş olarak da 2 milyon 250 bin Euro teklif etmiş ve orta yol bulunamamıştı.

YENİ SÖZLEŞME SUNULACAK

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Fenerbahçe'nin son oynadığı Konyaspor maçında da 2 gol atan Valencia'nın bu performansı sonrası sarı-lacivertli yönetim yıldız oyuncuya yeni bir kontrat teklif etmeye karar verdi. Valencia ayrıca, 22 gollük performansıyla 30 yaş üstü futbolcular içerisinde zirvede yer aldı.

22: Enner Valencia, Fenerbahçe

20: Kodjo Laba, Al-Ain

19: Henry Martin, America

18: David da Silva, Persib

15: Robert Lewandowski, Barcelona

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