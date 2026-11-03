Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki stadı için dikkat çeken plan! İşte o proje

Fenerbahçe'de stat projesi ve Maltepe'ye taşınma ihtimaliyle ilgili tartışmalar sürüyor. Aziz Yıldırım'ın olağan genel kurulda yaptığı açıklamaların ardından Serdar Ali Çelikler'den konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

"MALTEPE PROJESİ DEVAM"

Fenerbahçe'nin Maltepe'ye taşınma ihtimalini değerlendiren Serdar Ali Çelikler, projenin devam ettiğini ancak sarı-lacivertli kulübün yeni stada geçip geçmeyeceğinin henüz belli olmadığını söyledi.

Çelikler, "Maltepe projesi devam. Fenerbahçe'nin geçip geçmeyeceğini bilmiyorum ama Maltepe projesi devam" ifadelerini kullandı.

"KADIKÖY'DEKİ STADIN YERİNE PARK YAPILMASI PLANLANIYOR"

Fenerbahçe'nin olası taşınması durumunda Kadıköy'deki stadın bulunduğu alana gökdelen veya kule yapılacağı yönündeki endişelere de değinen Çelikler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndaki planın farklı olduğunu belirtti.

Çelikler, stadın bulunduğu alanın Yoğurtçu Parkı ile birleştirilerek Amerika'daki Central Park benzeri büyük bir yeşil alana dönüştürülmesinin planlandığını aktardı. Söz konusu bölgeye bina yapılmasının öngörülmediğini belirten Çelikler, "Fenerbahçe taşınırsa oraya kule mi dikilecek? Hayır, park olacak" dedi.

FENERBAHÇE'NİN MALTEPE'YE TAŞINMA ŞARTLARI

Öte yandan Fenerbahçe'nin Maltepe projesine geçiş için beklentilerinin bulunduğu belirtiliyor. Kulübün gündemindeki şartlar arasında 75 bin kişilik ve 300 localı modern stat, Maltepe civarında Fenerbahçe adası, stadın yanında otel ve 400 milyon dolar değerinde ekstra arazi yer alıyor.

Aziz Yıldırım'ın da olağan genel kurulda yaptığı açıklamalar, stat konusundaki kararın kulübün menfaatleri doğrultusunda şekilleneceğini ortaya koymuştu.

AZİZ YILDIRIM: "FENERBAHÇE'NİN MENFAATLERİNE AYKIRI HİÇBİR ŞEYİ KABUL ETMEM"

Stat projesiyle ilgili konuşan Aziz Yıldırım, devlet tarafından 75 bin kişilik yeni bir stadyumun Fenerbahçe'ye verilmesi ve Kadıköy'deki mevcut stadın boşaltılması yönünde teklif yapıldığını açıklamıştı.

Yıldırım, "Fenerbahçe'nin menfaatleri aleyhine olan hiçbir şeyi kabul etmem. Eğer menfaatlerimiz uyarsa kongreyi toplarız, karar veririz dedim" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'nin Maltepe'ye taşınıp taşınmayacağına ilişkin nihai karar ise kulübün değerlendirmeleri ve olası teklifin şartları doğrultusunda şekillenecek.