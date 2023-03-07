4’ü öğrenci 5 kişinin hayatını kaybettiği feci servis kazası için keşif yapılacak

Kazada evlatlarını kaybeden acılı aileler ise çocuklarının ihmaller neticesinde hayatını kaybettiğini ve olayda kusura olan herkesin yargılanmasını istediklerini söyledi.

Kaza, 9 Kasım 2021 tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Emlak Konutları Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, önce Birsen Giriş (51) isimli bir kadına çarptı. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak dere yatağına uçtu. Kazanın ardından serviste bulunan 21 kişi ve servisin çarptığı kadın yaralandı. Serviste sıkışan yaralılar itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla tek tek midibüs içinden çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Servis sürücüsü ise sıkıştığı yerden 3 saatlik bir çalışmanın ardından kurtarıldı. Kaza sonrasında servis midibüsünün çarptığı Birsen Giriş, serviste bulunan öğrencilerden Mert Efe Akıllı (14), Rabia Üst (14), Esma Nur Avcı (13) ve Ege Yılmaz (15) hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞOFÖRÜN KANINDA 3 ÇEŞİT UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Hastanede yapılan tedavisinin ardından sürücü Mehmet Ö., çıkarıldığı mahkemece ‘Taksirle birden fazla kişinin ölüme ve yaralanmasına sebep olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından sürücü Mehmet Ö.’nün öğrenci servisi kullanabilmesi için belgelerinin yeterli olmadığı ortaya çıktı. Sanığın kanında ise metamfetamin, amfetamin isimli uyuşturucu maddelere ve narkotik benzeri bir ağrı kesici olan tramadol isimli maddeye rastlandı. Mahkeme için oluşturulan heyet tarafından, uyarıcı madde etkisi altındaki sürücü Mehmet Ö.’nün emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyeceği kanaatine varıldı. Öte yandan, kazaya karışan midibüsün ikiz plaka olduğu tespit edildi.

KAZANIN DÖRDÜNCÜ DURUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

5 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açılan davanın duruşması Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri, mağdur ailelerin avukatlarından Arda Yamanlar ve Çağla Aksoy, sanığın avukatı Murat Filiz hazır bulundu. Sanık Mehmet Ö. ise duruşmaya Kocaeli 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS sistemi ile katıldı. Duruşmada mağdur aileler ve avukatları, konuda ihmali olan herkesin yargılanmasını istediklerini belirtirken, kaza yerinde bilirkişiler ile keşif yapılmasını talep etti. Sanık avukatı Murat Filiz ise son gelen adli tıp raporunu kabul etmediklerini dile getirdi. Avukat Filiz, mağdur aileler ve avukatları gibi kazada birçok kişinin kusuru olduğunu ve bütün suçun sürücü Mehmet Ö.’ye yıkılmaması gerektiğini savunarak, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

KAZA YERİNDE KEŞİF YAPILACAK

Tarafları dinleyen ve delilleri inceleyen mahkeme heyeti, kaza yerinde keşif yapılması için trafik bilirkişisi, ceza hukukçusu, aynı zamanda iş güvenliği uzmanlığı sertifikası olan makine mühendisi olması gerektiği kararını verdi. Heyet, keşfi yapacak bilirkişiler tarafından önceki raporların da irdelenmesini ve olaya ilişkin kimin kusuru varsa buna ilişkin değerlendirme yapılması hususunda karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma ertelendi.

"Bizim çocuklarımız ihmaller neticesinde vefat etti"

Kazada hayatını kaybeden öğrenci Mert Efe Akıllı’nın babası Güven Akıllı, kazanın kendi dükkanına 50 metre uzaklıkta meydana geldiğini belirterek, "16 ay oldu. Dördüncü mahkemeye girdik. Maalesef yine bir sonuç yok. Ama sonuç bizim kafamızda. Bizim çocuklarımız kaza sebebiyle vefat etmedi, ihmaller neticesinde vefat etti. Kaza yeri ile benim dükkanım arasında 50 metre mesafe var. Kaza haberini ilk biz aldık. Hemen oraya gittim, plakadan oğlumun içinde olduğu araba olduğunu tespit ettim. Oğluma bir faydam olmadı ama oradakilere bir faydam olsun diye çalıştım. Şu anda biz adalet istiyoruz, biz adaletin peşindeyiz. 1 kişi şu an içeride ama birçok kişi dışarıda. İhmaller zinciri neticesinde bu kaza meydana gelmiştir. Bizim tek isteğimiz adalet. Suçluların ortaya çıkmasını istiyoruz. Tabii ki kadere imanımız var. Yalnız bu ihmaller sonrası olan bir kazadır. Maalesef bu da bizim başımıza gelmiştir. Bizim derdimiz başka kimsenin başına gelmemesidir. Başka hiçbir anne, babanın ciğeri yanmasın. İnşallah adalet yerini bulur. Bütün yetkili mercilerden tek dileğim, tek istedim bu. En ufak ihmali, suçu olan herkesin yargı önünde hesap vermesini istiyoruz" dedi.

"3 AY BOYUNCA O KAZA ANI RÜYALARIMA GİRDİ"

Güven Akıllı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kazadan sonra 3 ay boyunca o kaza anı rüyalarıma girdi. Bu yüzden psikodestek aldım. Kendimi tedavi ettirmek için birçok şey yaptım. Bu çok kötü bir olay. Allah kimsenin başına vermesin. Düşünsenize çocuğunuz gözünüzün önünde, bir aracın altında, siz hiç bir şey yapamıyorsunuz. Bütün suçlular ceza alsın. Sürücünün kanında uyuşturucular çıktı. 3 çeşit madde çıktı. Ama mahkemede bize bir diyetisyenin, doktorun reçetesi gibi ‘Ben uyarıcı madde aldım, uyuşturucu almadım. Bu da benim sürüşüme etki değildir’ dedi. Bu da her zaman, her mahkemede böyle ifadeler bizi yaralıyor. Kazayı tekrar tekrar yaşıyoruz. Kim varsa en ağır cezayı almalarını istiyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güveniyoruz. Adalet peşindeyiz. Başka annelerin, babaların yüreği yanmasın. Bizim tek derdimiz bu"

"BU BİR CİNAYET"

Öğrencilerden Esma Nur Avcı’nın annesi Zeynep Avcı ise "Söyleyecek bir şey yok. Bu bir cinayet. Buraya gelip yargılanmalarını istiyoruz. Ceza almalarını istiyoruz. Hepsinden şikayetçiyim. Sürecin uzamamasını istiyorum. Çabuk hallolmasını ve çabuk ceza almalarını istiyorum. Sürecin uzaması canımızı daha çok acıtıyor. Söyleyecek başka bir şeyim yok” şeklinde konuştu.

