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  4. 5 adımda çıtır çıtır kızartmış tavuk tarifi: Tıpkı fast food restoranlarındaki gibi!

5 adımda çıtır çıtır kızartmış tavuk tarifi: Tıpkı fast food restoranlarındaki gibi!

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 07.12.2020 09:45 | Son Güncelleme:
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5 adımda çıtır çıtır kızartmış tavuk tarifi: Tıpkı fast food restoranlarındaki gibi!

Dışı çıtır çıtır kızarmış, içi sulu tavuk parçaları pişirmeye hazır mısınız? Evet, tıpkı o meşhur fast food restoranlarında olduğun gibi pişireceğiz! İşte ekonomik ve çıtır çıtır harika tavuklar pişirmenin püf noktaları.

Kızarmış çıtır tavuklara bayılıyoruz. Kova kova satın aldığımız bu enfes lezzeti yerken hiç bitmesin isteriz değil mi? Şimdi size harika bir haberimiz var. Fast food restoranlarında afiyetle yediğiniz çıtır tavukların aynısını, bu püf noktaları evinizde pişirebileceksiniz.

MARİNE EDİN

Maksimum aroma için tavukları bir gece öncesinden marine edin. Tavukları soslamak için buttermilk kullanmalısınız. Buttermilk'i hazır bir şekilde bazı marketlerden bulabilirsiniz. Evde tapmak için ise; Bir yemek kaşığı artı 1 çay kaşığı limon suyunu veya sadece sirkeyi, 2 su bardağı süte ilave edin. Süt kesene kadar yaklaşık 10 dakika bekletin. Ardından bu sos içinde tavuklarınızı bir gece dinlendirin.

Diğer bir marine şekli ise tavukları baharatlı, tuzlu ve taze otlu ve zeytinyağlı karışımda dinlendirmek olabilir.

EKMEK KIRINTILARI BU İŞİN ASIL SIRRI!

Tavuğa çıtırlık kazandırmak için baharatlı ekmek kırıntılarından faydalanacağız. Bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı sarımsak tozu, bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı karabiber ve paprika otunu kasede karıştırın.

Bayat ekmekleri hafif iri parçalı kalacak şekilde robottan geçirin. 2 kap hazırlayın: Biri baharatlı ekmek kırıntıları için, diğeri çırpılmış yumurta veya buttermilk için.

Tavuğu ekmek kırıntılarına bandırın ve tavuğun her yerinin kaplandığından emin olun. Tavuğu yumurtaya veya buttermilk'e batırın.

Daha fazla aroma ve daha kalın bir çıtır kabuk için tavuğu tekrar ekmek kırıntılarına batırın.

DOĞRU BİR ŞEKİLDE KIZARTIN

Kulanacağınız kızartma tenceresinin üçte birini sıvı yağ ile doldurun. Yağın ısınmasını bekleyin. Doğru sıcaklığa ulaştığını anlamak için yağın içine bir parça ekmek atın. Ekmek hemen kararmalı ama yanmamalı.

TAVUKLARI ALTIN SARISI OLANA KADAR PİŞİRİN

Kızartma tavasına çok fazla tavuk eklemeyin. Fazla tavuk eklemek, yağın sıcaklığını düşürür. Dışı altın sarısı rengi alana kadar pişirin. Bunun için 8 dakika yeterli olacaktır.

TAVUKLARI KAĞIT HAVLUDA DİNLENDİRMEYİN

Tavukları tavadan aldıktan sonra kesinlikle kağıt havlu olan bir tabak içinde dinlendirmeyin. Bu işlem, tavuğun fazla yağını alır ancak buğulanmaya neden olur. Bu sebeple tavuklar çıtırlığını kaybeder.


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