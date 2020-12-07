5 adımda çıtır çıtır kızartmış tavuk tarifi: Tıpkı fast food restoranlarındaki gibi!

Kızarmış çıtır tavuklara bayılıyoruz. Kova kova satın aldığımız bu enfes lezzeti yerken hiç bitmesin isteriz değil mi? Şimdi size harika bir haberimiz var. Fast food restoranlarında afiyetle yediğiniz çıtır tavukların aynısını, bu püf noktaları evinizde pişirebileceksiniz.

MARİNE EDİN

Maksimum aroma için tavukları bir gece öncesinden marine edin. Tavukları soslamak için buttermilk kullanmalısınız. Buttermilk'i hazır bir şekilde bazı marketlerden bulabilirsiniz. Evde tapmak için ise; Bir yemek kaşığı artı 1 çay kaşığı limon suyunu veya sadece sirkeyi, 2 su bardağı süte ilave edin. Süt kesene kadar yaklaşık 10 dakika bekletin. Ardından bu sos içinde tavuklarınızı bir gece dinlendirin.

Diğer bir marine şekli ise tavukları baharatlı, tuzlu ve taze otlu ve zeytinyağlı karışımda dinlendirmek olabilir.

EKMEK KIRINTILARI BU İŞİN ASIL SIRRI!

Tavuğa çıtırlık kazandırmak için baharatlı ekmek kırıntılarından faydalanacağız. Bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı sarımsak tozu, bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı karabiber ve paprika otunu kasede karıştırın.