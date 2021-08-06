5 Ağustos reyting sonuçları! Hangi dizi, film ve program reytinglerde birinci oldu?

5 Ağustos Perşembe akşamı Star TV’de Kazara Aşk, ATV'de Kral Olacak Çocuk, Kanal D'de Pek Yakında, Show TV’de Eltilerin Savaşı, Tv8'de MasterChef Türkiye, FOX TV’de Gol Kralı ve TRT 1'de Dünya Hali yayınlandı. Günlük olarak yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

5 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Fox Ana Haber”, 3.sırada Star TV’de yayınlanan “Kazara Aşk” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Fox Ana Haber” 3.sırada Fox TV’de ekrana gelen “Gol Kralı” isimli Türk sineması yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.



