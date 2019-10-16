5 asırlık cami tarihe meydan okuyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Şarkışla İl Genel Meclisi Üyesi Orhan Tamer, Sivas Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 18.06.2009 tarih ve 92 sayılı kararıyla tescillenen Hardal Camii’nin 1653 yılında Akkaş oğlu Ahmet tarafından restore edildiğini belirterek, yıllara meydan okuyan yapının restore edilerek turizme açılması gerektiğini söyledi. Tamer, “Hardal köyümüz, Şarkışla ilçemize 35 kilometre uzaklıkta şirin bir Anadolu köyümüz. Bu köyümüzde çok eski medeniyetlere ait iz ve emareler bulunmakta. Anadolu Selçukluları döneminde kurulduğu, Kadı Burhanettin Devleti denetimine girdiği, Timur’un Anadolu’yu istilası sırasında Yıldırım Bayezid’in oğlu Şehzade Ertuğrul’un askerlerine talim ve konaklama yaptırdığı, 4. Murad’ın İran seferi sırasında ise askeri kışla olarak kullandığı rivayet edilen bir yerleşkemiz. Köyümüzde yıllara meydan okuyan, beden duvarlarının yarısı ve üst örtüsü tamamen yıkılmış, duvarları kesme taşlarla çevrili, derinlemesine dikdörtgen planlı ve içerisindeki ahşaplar hesap edildiğinde ahşap direkli, ahşap tavanlı olduğunu düşündüğümüz caminin Selçuklu mimarisine uygun olarak yapıldığı kanaatine sahip olduk” dedi.

Hardal’ın eski bir yerleşim birimi olduğunun altını çizen Tamer, “Cami avlusundaki taş oyması mezar taşları ve yakın tarihte yerinden sökülen veya çalınan caminin restorasyonunu gösteren kitabede kim tarafından tamir edildiği yazmakta. Kaybolan kitabe Doç. Dr. Alim Yıldız tarafından tercüme edilmiş ve bu caminin 1653 yılında Akkaş oğlu Ahmet tarafından tamir ve restore edildiği tespit edilmiştir” diye konuştu.

'KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINI TALEP EDİYORUZ'

Hardal Köyü Camii’nin Şarkışla’nın en eski tarihi yapılarından birisi olduğunu kaydeden Tamer, “Bu yapının ayağa kaldırılmasını istiyoruz. Hem ilçe, hem il kültür ve turizmine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bizden sonraki nesillere aktarılarak, kültürel mirasın korunmasını talep ediyoruz. Tarihi dokusunun araştırılarak ve de aslına bağlı kalınarak restore edilmesini bekliyoruz. Gerekli kamuoyunu oluşturmak adına ilçe yöneticileri ile de istişarelerimiz devam edecek” açıklamasında bulundu.

Türkiye Kültür Portalı adlı internet sitesinde 5 asırlık camiye ilişkin şu bilgiler yer alıyor: