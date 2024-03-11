YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. 5 asırlık gelenek bu yıl da sürdürüldü

5 asırlık gelenek bu yıl da sürdürüldü

İHA İHA
11.03.2024 13:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta 5 asırdır süregelen Ramazan geleneği bu yılda sürdürüldü.

Kentte bulunan tüm camilerde, ‘Ya Hannan Ya Menan’ ilahisi yankılandı.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Müslümanlar ilk teravih namazını eda etmek için adeta camilere koştu. Sivaslı vatandaşların bölümü ise teravih namazını kılmak için Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Meydan camine gitti. Namaza dakikalar kala camiye akın eden Sivaslı vatandaşlar saflarda yerini aldı. Yatsı namazının kılınmasının ardından teravih namazına niyet eden vatandaşlar teravih namazının bitimiyle dünyada sadece Sivas’ta sürdürülen 5 asırlık geleneği bu Ramazan da devam ettirdi. Sivas’ta tüm camilerde teravih namazından sonra cemaat hep bir ağızdan 15. yüzyılda Sivas’ta yaşamış Sivas evliyalarından Şemsettin Sivas-i tarafından yazıldığı düşünülen ‘Ya Hannan, Ya Mennan’ ilahisini okudu. İlahi Ramazan ayının ilk 15 günü “Merhaba, Merhaba, şehri Ramazan Merhaba” şeklinde başlarken son 15 gününde ise gün “Elveda, elveda, şehri Ramazan elveda” şeklinde okunuyor.

“TAKRİBEN 500 SENELİK”

Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, ’Ya Hannan Ya Mennan’ ilahisin yaklaşık 500 yıllık olduğunu ifade ederek, “Sivas’ta şu arkamızda bulunan Şems-i Sivas-i hazretlerinden beri söylenegelen bir ilahi var. Bu Sivas’a ait sadece bilinir. Sivas ağzıyla okunması önemlidir. Onun için Sivas’taki usul tüm halkın birlikte hep bir ağızdan söylediği ve kabul gördüğü şekliyle de nesilden nesile intikal etmiş takriben 500 senelik bugüne kadar dedelerimizin de okuduğu ve bizim de devam ettirdiğimiz bir ilahidir ki ayrı bir haz verir, ayrı bir neşve katar. Bir de bu ilahi bir camide okunmasa o sanki teravih kılınmamış gibi kabul görür halk nazarında. Zira halk onu o kadar benimsemiş ki o ilahi adeta teravihin bir parçası gibidir Sivas’ta. Bundan dolayı da bütün camilerde çoluk çocuk, eski tabirle kız kızan, yaşlı genç hep beraber o iki o ilahiyi namazın sonunda okuruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yarım asırlık mutluluklar bir araya geldiYarım asırlık mutluluklar bir araya geldi
Kütahya’da Tıp Bayramı Satranç TurnuvasıKütahya’da Tıp Bayramı Satranç Turnuvası
CHP Genel Başkanı Özel, Emre Saltık için düzenlenen anma törenine katıldıCHP Genel Başkanı Özel, Emre Saltık için düzenlenen anma törenine katıldı
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 11 Mart Pazartesi

İmsak
05:20
Sabah
06:43
Öğle
12:47
İkindi
16:04
Akşam
18:41
Yatsı
19:59

Sivas Nöbetçi Eczaneler11 Mart Pazartesi

Can eczanesi
Yildizeli
Esma eczanesi
Koyulhisar
Arikan eczanesi
Merkez
Tuğut eczanesi
Merkez
Başak eczanesi
Merkez
Sibel eczanesi
Susehri
Gürün eczanesi
Gurun
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bahar Fırsatları başladı! Bütçe dostu alışveriş sepeti hazırlamanın şimdi tam zamanı

Bahar Fırsatları başladı! Bütçe dostu alışveriş sepeti hazırlamanın şimdi tam zamanı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.