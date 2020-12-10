5 ay önce emekli olmuştu, korona virüsünden hayatını kaybetti

Bilecik’te 36 yıl süren hizmetinin ardından geçtiğimiz Temmuz ayında emekli olan din görevlisi korona virüsten hayatını kaybetti.

Bilecik’in Bozüyük ilçenin sevilen müezzin kayyumlarından Haşim Zencir (57) 36 yıl Soğukpınar ve Gazozcu camilerinde görev yaptı. Zencir, yaklaşık 5 ay önce emeklilik kararı alarak çok sevdiği görevinden emekliye ayrıldı. Kasım ayı sonunda günümüzün korkulu rüyası Korona virüs (Covid-19) hastalığına yakalandı. Hastaneye kaldırılan Zencir, 10 gündür yoğun bakım ünitesinde devam eden yaşam mücadelesini kaybetti. Haşim Zencir’in vefatı ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini üzerken cenazesinin yarın şehir mezarlığına defnedileceği bildirildi.



