YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. 5 ay önce emekli olmuştu, korona virüsünden hayatını kaybetti

5 ay önce emekli olmuştu, korona virüsünden hayatını kaybetti

BİLECİK HABERLERİ  | 10.12.2020 20:59 | Son Güncelleme

Bilecik’te 36 yıl süren hizmetinin ardından geçtiğimiz Temmuz ayında emekli olan din görevlisi korona virüsten hayatını kaybetti.Bilecik’in Bozüyük ilçenin sevilen müezzin kayyumlarından Haşim Zencir (57) 36 yıl Soğukpınar ve Gazozcu camilerinde görev yaptı.

5 ay önce emekli olmuştu, korona virüsünden hayatını kaybetti

Bilecik’te 36 yıl süren hizmetinin ardından geçtiğimiz Temmuz ayında emekli olan din görevlisi korona virüsten hayatını kaybetti.
Bilecik’in Bozüyük ilçenin sevilen müezzin kayyumlarından Haşim Zencir (57) 36 yıl Soğukpınar ve Gazozcu camilerinde görev yaptı. Zencir, yaklaşık 5 ay önce emeklilik kararı alarak çok sevdiği görevinden emekliye ayrıldı. Kasım ayı sonunda günümüzün korkulu rüyası Korona virüs (Covid-19) hastalığına yakalandı. Hastaneye kaldırılan Zencir, 10 gündür yoğun bakım ünitesinde devam eden yaşam mücadelesini kaybetti. Haşim Zencir’in vefatı ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini üzerken cenazesinin yarın şehir mezarlığına defnedileceği bildirildi.

5 ay önce emekli olmuştu, korona virüsünden hayatını kaybetti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Telefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyorTelefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyor
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

Bilecik Namaz Vakitleri 10 Aralık Perşembe

İmsak
06:34
Sabah
08:04
Öğle
12:58
İkindi
15:20
Akşam
17:41
Yatsı
19:06

Bilecik Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Perşembe

Bozüyük Eczanesi
Bozuyuk
Yeni Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Kaan Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.