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  4. 5 bin TL ödeyen kiracı bakın ne kadar zam yaptı! Demet Akalın sinirlendi: Bir yemek parasına oturuyor

5 bin TL ödeyen kiracı bakın ne kadar zam yaptı! Demet Akalın sinirlendi: Bir yemek parasına oturuyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.08.2024 08:30
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Demet Akalın, kiracısıyla yaşadığı sıkıntıyı bir türlü çözemedi. Ünlü şarkıcı sonra olarak evinin ederini söyledi ve kiracısının 5 bin TL öderken yaptığı zammı açıkladı. Demet Akalın evinin değerinin de 35 bin TL olduğunu ifade etti.

5 bin TL ödeyen kiracı bakın ne kadar zam yaptı! Demet Akalın sinirlendi: Bir yemek parasına oturuyor

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın, yaptığı gayrimenkul yatırımlarıyla da bilinen bir isim.

Mankenlik yaptığı yıllarda aldığı bir evde oturan kiracısından aylık 5 bin TL kira aldığını ifade eden Akalın, "Bugün bir yere gidiyorsun dört kişi, 3-4 bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için; adamın ukalalığına bak emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş" ifadelerini kullanmıştı.

Kiracısıyla sorunlarını çözemeyen Demet Akalın son olarak paylaşımında "Ya bu evleri siz bedava oturun diye almadık arkadaş adam çöktü evime ya!!!!!" diyerek derdini takipçileriyle paylaştı.

Kiracısından kurtulamadı! 5 bin TL ödediğini söylemişti... Çileden çıktı Kiracısından kurtulamadı! 5 bin TL ödediğini söylemişti... Çileden çıktı

KİRACI EVDEN ÇIKINCA...

Demet Akalın'ın 5 bin TL ödeyen kiracısının zam yaptığı ortaya çıktı. Akalın bunu da açıklayarak şunları yazdı:

Ekran Alıntısı

"Yok 5'di 8'i yeni yapmış!! Uzlaşmaya da hayır diyor!! 35 bin en kötü ederi evin!! Çıksın bir öğrenciye 1 yıl bedava vereceğim söz dua eder en azından."

Demet Akalın Mynet'in haberine göre; kiracısının pilot olduğunu söyledi ve "Aidat kadar kirada oturuyor bu fırsatçılık değil kendi emeğimle aldığım evin bedavaya çürümesini izliyorum hak önemli hak! Bir yemek parasına oturuyor" diyerek isyan etti.

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