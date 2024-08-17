5 bin TL ödeyen kiracı bakın ne kadar zam yaptı! Demet Akalın sinirlendi: Bir yemek parasına oturuyor

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın, yaptığı gayrimenkul yatırımlarıyla da bilinen bir isim.

Mankenlik yaptığı yıllarda aldığı bir evde oturan kiracısından aylık 5 bin TL kira aldığını ifade eden Akalın, "Bugün bir yere gidiyorsun dört kişi, 3-4 bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için; adamın ukalalığına bak emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş" ifadelerini kullanmıştı.

Kiracısıyla sorunlarını çözemeyen Demet Akalın son olarak paylaşımında "Ya bu evleri siz bedava oturun diye almadık arkadaş adam çöktü evime ya!!!!!" diyerek derdini takipçileriyle paylaştı.

KİRACI EVDEN ÇIKINCA...

Demet Akalın'ın 5 bin TL ödeyen kiracısının zam yaptığı ortaya çıktı. Akalın bunu da açıklayarak şunları yazdı:

"Yok 5'di 8'i yeni yapmış!! Uzlaşmaya da hayır diyor!! 35 bin en kötü ederi evin!! Çıksın bir öğrenciye 1 yıl bedava vereceğim söz dua eder en azından."

Demet Akalın Mynet'in haberine göre; kiracısının pilot olduğunu söyledi ve "Aidat kadar kirada oturuyor bu fırsatçılık değil kendi emeğimle aldığım evin bedavaya çürümesini izliyorum hak önemli hak! Bir yemek parasına oturuyor" diyerek isyan etti.