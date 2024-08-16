Demet Akalın kiracısından kurtulamadı! 5 bin TL ödediğini söylemişti... "Adam çöktü evime"

MYNET-Kiracısıyla bir süredir sorunlar yaşayan Demet Akalın bu konuda bir çözüme ulaşamadı.

Daha önce programında bu konuda açıklama yapan şarkıcı "Adam 5 bin liraya oturuyor ya 5 bin! 5 bin liraya 3-4 kişi bir yere gidiyorsun yemek parası. Ama ben burada söylediğim için adamın ukalalığına bak. Demiş ki; programda söyledi zam yapacaktım vazgeçtim. Ya sen kimsin ki? Ev benim ve bunu söyleyebiliyor" diyerek sitem etmişti.

Avukatını devreye soktuğunu söyleyen Akalın ne yapsa olmadı.

"Ben o evi almak için dişimi tırnağıma gece gündüz o zaman mankenlik yapıyordum. Millete yaka iğnesi takıyordum milletin ağız kokusunu çekiyordum" diyen Demet Akalın sosyal medyadan da isyan etti.

Demet Akalın son paylaşımında "Ya bu evleri siz bedava oturun diye almadık arkadaş adam çöktü evime ya!!!!!" diyerek derdini takipçileriyle paylaştı.