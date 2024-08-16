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Demet Akalın kiracısından kurtulamadı! 5 bin TL ödediğini söylemişti... "Adam çöktü evime"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.08.2024 10:15
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Ev sahibi-kiracı gerilimi yaşayanlardan biri de Demet Akalın idi. Demet Akalın 5 bin TL ödeyen kiracısına dair her fırsatta tepkisini dile getiriyor. Şarkıcı son olarak paylaşım yaparak isyan etti.

Demet Akalın kiracısından kurtulamadı! 5 bin TL ödediğini söylemişti... "Adam çöktü evime"

MYNET-Kiracısıyla bir süredir sorunlar yaşayan Demet Akalın bu konuda bir çözüme ulaşamadı.

Daha önce programında bu konuda açıklama yapan şarkıcı "Adam 5 bin liraya oturuyor ya 5 bin! 5 bin liraya 3-4 kişi bir yere gidiyorsun yemek parası. Ama ben burada söylediğim için adamın ukalalığına bak. Demiş ki; programda söyledi zam yapacaktım vazgeçtim. Ya sen kimsin ki? Ev benim ve bunu söyleyebiliyor" diyerek sitem etmişti.

Avukatını devreye soktuğunu söyleyen Akalın ne yapsa olmadı.

Ekran Alıntısı

"Ben o evi almak için dişimi tırnağıma gece gündüz o zaman mankenlik yapıyordum. Millete yaka iğnesi takıyordum milletin ağız kokusunu çekiyordum" diyen Demet Akalın sosyal medyadan da isyan etti.

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Demet Akalın son paylaşımında "Ya bu evleri siz bedava oturun diye almadık arkadaş adam çöktü evime ya!!!!!" diyerek derdini takipçileriyle paylaştı.

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Demet Akalın
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