Yıllar süren küslük sona erdi! Neco ile kızı Ayşe Özyılmazel barıştıklarını duyurdu

Yıllardır süregelen küslüğün ardından, usta sanatçı Neco ile kızı Ayşe Özyılmazel arasındaki buzlar eridi.

Ayşe Özyılmazel'in sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal aile fotoğrafı barışmanın habercisi oldu.

Daha önce çeşitli televizyon programlarında kızlarıyla arasındaki kırgınlığı dile getirerek duyduğu üzüntüyü açıkça ifade eden Neco'nun bu özlemi, nihayet son buldu.

Ayşe Özyılmazel'in yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Özyılmazel, "Aile her şeydir" sözleriyle yaptığı açıklamada, geçmişte yaşanan

kırgınlıkların geride kaldığını ifade etti.

Mutlu aile pozuna sosyal medyada; 'içimiz ferahladı', 'ne güzelsiniz' gibi yorumlar yapıldı.