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Yıllar süren küslük sona erdi! Neco ile kızı Ayşe Özyılmazel barıştıklarını duyurdu

Yıllardır süren kırgınlık sona erdi. Neco, eski eşi Oya Özyılmazel ve kızı Ayşe Özyılmazel ile verdiği aile pozu sayesinde hem 19 yıl sonra gerçekleşen buluşmayı hem de baba-kız barışmasını duyurdu.

Yıllar süren küslük sona erdi! Neco ile kızı Ayşe Özyılmazel barıştıklarını duyurdu
Öznur Yaslı İkier

Yıllardır süregelen küslüğün ardından, usta sanatçı Neco ile kızı Ayşe Özyılmazel arasındaki buzlar eridi.

Ayşe Özyılmazel'in sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal aile fotoğrafı barışmanın habercisi oldu.

Yıllar süren küslük sona erdi! Neco ile kızı Ayşe Özyılmazel barıştıklarını duyurdu 1

Daha önce çeşitli televizyon programlarında kızlarıyla arasındaki kırgınlığı dile getirerek duyduğu üzüntüyü açıkça ifade eden Neco'nun bu özlemi, nihayet son buldu.

Ayşe Özyılmazel'in yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Özyılmazel, "Aile her şeydir" sözleriyle yaptığı açıklamada, geçmişte yaşanan
kırgınlıkların geride kaldığını ifade etti.

Yıllar süren küslük sona erdi! Neco ile kızı Ayşe Özyılmazel barıştıklarını duyurdu 2

Mutlu aile pozuna sosyal medyada; 'içimiz ferahladı', 'ne güzelsiniz' gibi yorumlar yapıldı.

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