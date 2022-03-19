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5. Climbolic Efes Ultra Maratonu başladı

19.03.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5. Climbolic Efes Ultra Maratonu başladı

İZMİR (AA) - İzmir'de Selçuk Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Climbolic Efes Ultra Maratonu'nda ilk gün yarışları yapıldı.

Toplam bin 754 sporcunun kayıt yaptırdığı organizasyonda ilk gün 4 yarış gerçekleştirildi. Startı sabah verilen 120 kilometrelik yarışta mücadele devam ediyor.

Bugün yapılan 23 kilometrelik koşuda kadınlarda Çiğdem Tütüncü, erkeklerde Mehmet Aydıngör, 42 kilometrede kadınlarda Aysel Yalaç, erkeklerde Mestan Turhan, 61 kilometrede kadınlarda Ukraynalı Asia Komissarova, erkeklerde İdris Tosun birinciliğe ulaştı.

Organizasyon, yarınki 5 ve 12 kilometrelik yarışlarla tamamlanacak.

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