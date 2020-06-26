5 dakikada mutfak dolaplarındaki yağlardan kurtulun! Sirke ve bulaşık deterjanı ile...

Yemek pişirirken sıçrayan yağlar mutfak dolaplarına tutunur. Bir süre bu durumu fark etmez veya dikkate almazsanız bu yağ lekelerinden kurtulmak hiç de kolay olmaz. Bu sebeple yağ lekelerine ne kadar erken müdahale ederseniz temizlemek de o kadar kolay olur. Bizden söylemesi! Mutfak dolaplarınızda sizi bekleyen yağ lekeleri varsa onları nasıl temizleyeceğimize bir bakalım….

MUTFAK DOLABINDA OLUŞAN YAĞ LEKELERİ NASIL TEMİZLENİR?

Mutfak dolaplarınızdaki yağ lekeleri ile savaşabileceğiniz bir karışım hazırlamanız gerekir. Bu aşamadan imdadınıza bulaşık deterjanı ve sirke yetişiyor. Öncelikle bir kovaya biraz bulaşık deterjanı ve sirke dökün. Üzerine de ılık su ilave edin. Bu hazırladığınız karışım çok etkili bir yağ çözücü özelliği taşıyor. Bulaşık deterjanı yağların çözülmesini sağlarken, sirke de parlatır ve dezenfekte eder.

Eğer mutfak dolaplarınızın temizliğini uzun zamandır ihmal ettiyseniz ve fazla yağ birikmiş ise bu karışımın içine az miktarda çamaşır suyu veya ekstra yağ çözücü ekleyebilirsiniz. Az miktarda eklemeye özen gösterin ki mutfak dolaplarınız kimyasal ürünler sebebiyle zarar görmesin.

Yumuşak dokulu bir bez veya süngeri bu karışıma batırdıktan sonra çok bastırmadan ovalayarak mutfak dolaplarınızdaki yağ lekelerini çıkarabilirsiniz. Sert bezler ve süngerler veya tel kullanırsanız dolabınıza çok zarar verirsiniz. Bu sebeple yumuşak bezlerle yağ lekelerine odaklanarak nazikçe temizlemeniz gerekir.

Tamamen temizledikten sonra temiz ve ıslak bir bez ile birkaç kez durulayın. Temiz su ile duruladığınız için sirke kokusu da yok olur. Durulama işleminin ardından kuru bir bez ile kurulayın. Kurulamak için pamuklu bez tercih edebilirsiniz. Böylelikle hem lekelerin oluşmasını engellersiniz hem de bakteri ve küflerin çoğalmasına izin vermemiş olursunuz.